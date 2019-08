RENAULT verweist TESLA auf den zweiten Platz: Im ersten Halbjahr sind in Deutschland insgesamt 31.059 Elektroautos neu zugelassen worden, wie das Kraftfahrbundesamt in der vorherigen Woche meldete. Trotz eines Zuwachses von 80,5 % macht das 1,7 % aller Neuzulassungen aus. Wer auf Tesla als heimischen Marktführer tippt, liegt knapp daneben. Die Nr. 1 ist RENAULTS Elektroflitzer Zoe mit 5.551 Neuzulassungen. In den ersten sieben Monaten von 2019 verkaufte RENAULT 6.461 Fahrzeuge des Modells und übertraf bereits die Gesamtverkäufe des Vorjahres (6.361 Fahrzeuge). Dahinter folgt auf dem zweiten Platz das Modell 3 von Tesla mit 5.352 Neuzulassungen. Die Nummer Drei ist der BMW i3 mit 4.278 neu zugelassenen Fahrzeugen. Die Zahlen zeigen deutlich, wie viel Luft die Elektromobilität noch nach oben hat. Zugleich wird klar, dass die etablierten Autohersteller dem Newcomer TESLA das Feld nicht kampflos überlassen werden.