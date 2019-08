flatex Morning-news DAX update

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete am Montag mit einem Kursgewinn von 0,40 Prozent in die neue Börsenwoche und schloss via Xetra mit 11.658,04 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten bis zum Zwischenhoch des 22. August 2019 bei 11.853,14 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 11.715 und 11.853 Punkten, sowie bei den Projektionen von 11.939/11.992/12.078 und 12.216 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 11.560/11.491/11.405 und 11.266 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.181/11.128/11.042 und 10.904 Punkten in Betracht.

