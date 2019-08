Guten Morgen,die technische Ausgangslage der Börsen sieht besser aus, als es die Stimmung vermuten lässt. An dieser Stelle hatten wir gestern Abend bereits auf den DAX hingewiesen (siehe Beitrag "DAX in umgekehrter Schulter-Kopf-Schulter"). Trotz aller erdrückender Stimmungsdaten um die deutsche Verfassung der Konjunktur zeigen sich die Märkte keineswegs in einer "Crash"-Verfassung. Im Gegenteil: Die Suche nach neuen Trends erfolgt auf recht hohem Niveau, insbesondere im Rückblick auf die vergangenen Jahre. Wer weiß heute schon noch, dass der DAX nach der Finanzkrise 2007 bei 3.700 Punkte stand.Diese Bodenbildungen zeigen sich auch in den Einzelwerten: BEYOND MEAT oder WALT DISNEY stabilisieren sich wie erwartet nach dem Hype ebenso wie "gefallene Engel" wie GOODYEAR. Weitere Werte zeigen eine solide relative Stärke und lösen sich vollständig von der Stimmungslage (NINTENDO, RWE, LIVE NATION, MOWI oder HELLOFRESH, siehe auch Beitrag auf dieser Seite). Selbst BOEING konnte sich zuletzt gut behaupten.

