Mainz (ots) - Es ist ein außergewöhnliches Projekt: Menschen unterschiedlichen Alters gründen einen Chor und bereiten sich auf ein großes Konzert vor. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit: Sie leiden unter Demenz. Angeleitet von professionellen Musikern, unterstützt von ihren Familien und Freunden und von Wissenschaftlern medizinisch begleitet, machen sie sich auf den Weg zu einer berührenden Aufführung. Das ZDF arbeitet an einer deutschen Adaption des BBC-Factual-Formats "The Dementia Choir" (Eine Curve Media Produktion für BBC One).



Thorsten Haas, Leiter Development der ZDF-Hauptredaktion Show: "Demenz und unser Umgang damit ist ein zunehmend wichtiges Thema in der heutigen Gesellschaft. Die emotionalen Geschichten der Protagonisten in dem auf BBC One ausgestrahlten Format haben uns sehr beeindruckt. Mit der Kraft der Musik die Lebensqualität von Demenzkranken und ihren Familien zu verbessern - dieser wissenschaftlich fundierte und positive Ansatz des Experiments hat uns überzeugt."



Dietlinde Stroh, Geschäftsführerin der Tower Productions: "Ich freue mich sehr, 'The Dementia Choir' aus dem BBC Studios Distribution Format Katalog für das ZDF in Deutschland umzusetzen. Das Thema Demenz irritiert, es provoziert Ängste, es konfrontiert mit einer Vorstellung vom Altwerden, das unserem Bild des eigenständigen und rationalen Menschen widerspricht. Vielleicht gelingt es uns, einer Tabuisierung der Erkrankung und der Stigmatisierung demenzkranker Menschen entgegen zu wirken. Das wünsche ich mir!"



Produziert wird die Sendung von der Tower Productions GmbH, basierend auf dem Originalformat. Die Ausstrahlung im ZDF ist für 2020 geplant.



