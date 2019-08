BERLIN (Dow Jones)--EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat sich für eine Beschränkung der Macht von global agierenden Digitalunternehmen wie Google ausgesprochen. Für die Dänin operieren diese Unternehmen ähnlich wie Roboterstaubsauger.

"Sie verbreiten sich in jedem Winkel unserer digitalen Welt und saugen Daten auf. Allerdings gibt es einen sehr fundamentalen Unterschied. Was sie aufsaugen ist nicht Müll. Es ist Gold", sagte sie auf einer Konferenz in Berlin. "Es ist ein vitaler Bestandteil von dem, was Unternehmen benötigen, um ihre Rivalen zu schlagen. Die Art und Weise, wie diese Unternehmen Daten sammeln und benutzen, kann den Wettbewerb untergraben. Und wenn es das tut, müssen wir natürlich Maßnahmen ergreifen."

Google benutze die auf seiner Plattform gesammelten Daten, um Wettbewerber außen vor zu halten, Innovation zu blockieren und Konsumenten zu schaden. Daher habe man gegen das Tochterunternehmen von Alphabet Inc. wegen seiner Produktanzeigen in Suchergebnissen bereits eine Strafe von rund 2,42 Milliarden Euro verhängt.

Die EU-Kommission untersuche gerade auch, ob "das Gleiche in anderen Bereichen von Googles Geschäften passiert sein könnte, wie etwa im Bereich der Stellengesuche", der Online-Plattform Job Search, so Vestager.

Für die liberale Politikerin geht es dabei um mehr als nur um Wettbewerbsregeln.

"Es geht um eine grundsätzlichere Frage für unsere Gesellschaften, nämlich ob wir es für richtig halten, dass Unternehmen wie Google und andere solch eine Kontrolle über den Erfolg oder den Misserfolg von anderen Unternehmen haben und diese Macht so nutzen können, wie sie wollen", so Vestager.

Auch betonte sie, dass eine Besteuerung globaler Digitalunternehmen nötig sei.

Es wird erwartet, dass Vestager eine wichtige Rolle im Kommissionskollegium der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) spielen wird.

