Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Schätzungen seien nach den Zahlen des Mobilfunkanbieters für das zweite Quartal angepasst worden, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der mögliche Aufbau eines eigenen Netzes bleibe das größte Risiko für das Unternehmen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 03:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-08-27/11:49

ISIN: DE0005545503