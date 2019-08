Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest seine schwankende Performance ausbaut und so fiel es am Montag um 4,3K Kontrakte. Das Volumen legte gleichzeitig die dritte Sitzung in Folge zu und zwar um 50,8K Kontrakte. USD/JPY auf der Suche nach einer Richtung Der USD/JPY fiel und es kam zu einer Erholung vom neuen 2019 Tief aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...