Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Versöhnlichere Töne zum Handelskonflikt in China, wonach man weiterhin auf Verhandlungen setzt, um den Streit zu lösen, konnten zum Wochenstart nicht zu einer wesentlichen Erholung beitragen, so die Analysten der Helaba.Mit Brasilien und dem Mercosur scheine sich zudem ein neuer politischer Konfliktherd aufzutun und in Sachen "Brexit" gebe es keinerlei Fortschritte. Auch habe das ifo Geschäftsklima Deutschland mit einem nochmaligen Rückgang auf das tiefste Niveau seit November 2012 enttäuscht. Eine wieder erhöhte konjunkturelle Dynamik in Deutschland lasse damit weiterhin auf sich warten. Die zweite Schätzung des deutschen BIPs im zweiten Quartal dürfte denn auch die leichte Schrumpfung bestätigen, die in den vorläufigen Zahlen sichtbar geworden sei. Marktteilnehmer dürften den Blick jedoch auch nach Frankreich lenken, denn dort stehe der INSEE-Geschäftsklimaindex zur Veröffentlichung an. ...

