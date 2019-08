Knapp einen Monat nach Start des neuen Förderprogramms sind bereits fast 1800 Anträge für den Zuschuss von bis zu 3200 Euro für die Photovoltaik-Speicher in dem Freistaat gestellt worden. Die Antragsteller müssen sich aber auf lange Bewilligungszeiten einstellen.Es erinnert ein bisschen an den Start der Photovoltaik-Speicherförderung in Baden-Württemberg, wenn der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Mitte August erklärt: "Von Null auf Tausend in nicht einmal zwei Wochen. Das übertrifft meine optimistischen Erwartungen." In den ersten zwei Wochen nach dem Start des bayerischen 10.000-Dächer-Programms ...

