Die Bundesrepublik diskutiert die Einführung einer Vermögenssteuer. Zuspruch erhält die Idee von der OECD: Grundsätzlich befürwortet sie die Maßnahme.

Die Industriestaaten-Organisation OECD spricht sich für eine Vermögensteuer in Deutschland aus. "Grundsätzlich sehen wir bei der OECD Vorteile in einer Vermögensbesteuerung", sagte die Deutschland-Expertin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Nicola Brandt, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Hauseigene Studien zeigten, "dass sie weniger verzerrend wirkt und damit weniger negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum hat ...

