Die Berenberg Bank hat in einer Studie ihre Favoriten im Nebenwerte-Segment aus der DACH-Region für das zweite Halbjahr 2019 benannt. BÖRSE ONLINE stellt fünf der sieben Favoriten näher vor. Gemessen an den Kurszielen winken in der Spitze theoretisch Kursgewinne von bis zu 85 Prozent. Von Jürgen Büttner

Den vollständigen Artikel lesen ...