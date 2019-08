Die Aktie von Nel ASA hat am Dienstag im frühen Handel wieder etwas von den Zugewinnen vom Montag abgegeben. Nachdem die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten zunächst auf 65,4 Cent angestiegen waren, ging es wieder zurück auf unter 64 Cent. Aus der zurückliegenden Woche liegt Nel damit wieder rund drei Prozent im Minus. Für den extrem volatilen Wert keine große Sache. Ob sich die Aktie von Nel ASA weiter in solch ruhigen Bahnen bewegen wird, das entscheidet sich möglicherweise am Mittwoch. Analysten ... (Achim Graf)

