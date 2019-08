BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Bundestagsfraktion will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um Berlins geplanten Mietendeckel zu stoppen. Das sagte der CDU-Abgeordnete und frühere Berliner Justizsenator Thomas Heilmann dem Tagesspiegel.

"Er ist in jeder Hinsicht eine Katastrophe für die Mieter und die Wirtschaft in Berlin. Er ist nicht nur eine falsche Entscheidung, sondern der klare Angriff auf die soziale Marktwirtschaft in diesem Bereich. Die Linkspartei will den Wohnungsmarkt verstaatlichen", sagte Heilmann zum geplanten Mietendeckel.

Der rot-rot-grüne Senat plant einen Mietenstopp, um den deutlichen Anstieg der Quadratmeterpreise in den vergangenen Jahren Einhalt zu bieten.

Man werde beim Bundesverfassungsgericht einen Normenkontrollantrag stellen, sobald das Gesetz vorliege, sagte der CDU-Politiker. Für solch einen Antrag sind mindestens ein Viertel der Abgeordneten des Bundestages nötig. "Eine solche Kompetenzüberschreitung und eine solche vollständig grundgesetzwidrige Neuordnung der Wirtschaftsstruktur Deutschlands können wir nicht zulassen", so Heilmann.

Bei den Berliner Plänen gehe es nicht um Renditeaussichten der Zukunft. "Hier geht es darum, dass ein bestehender Mietvertrag von zum Beispiel zwölf auf sechs Euro halbiert wird, damit wird der Wert des Grundstücks halbiert, denn der hängt von den Mieteinnahmen ab", so der CDU-Politiker. "Das ist ein klarer enteignungsgleicher Eingriff, der in Deutschland zwar geht, aber nur mit Entschädigung."

Am Sonntag waren erste Details aus dem geplanten Mietendeckel bekannt geworden. So will Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) nach einem ersten Entwurf 17 Obergrenzen für Nettokaltmieten von Wohnungen bis Baujahr 2013. Die Spanne bewegt sich von 3,42 bis 7,97 Euro pro Quadratmeter. Dabei soll es nicht nur um neue Mietverhältnisse, sondern auch um bereits vereinbarte gehen.

