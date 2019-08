Wer die Vergangenheit kennt, der kennt die Zukunft, so heißt es. Weshalb es nur logisch war, Richard Bormann vom Fraunhofer IPA für die Keynote unserer Praxistagung "Roboter in der Verpackungsindustrie" zu verpflichten. Schließlich beschäftigt sich das IPA bereits seit 45 Jahren mit Robotern. Sensorik, intuitive Programmierung für Anwender, Mensch-Roboter-Kollaboration - dies sind nur einige der hochaktuellen Themen der Praxistagung "Roboter in der Verpackungsindustrie", die am 30. Oktober 2019 in Hochhaus des Süddeutschen Verlags in München stattfindet. In seiner Keynote wirft Richard Bormann, ...

