Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Ungarische Forint hat sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt und notiert nahe mehrjähriger Tiefststände gegenüber CHF, EUR und USD, so die Experten von XTB.Die ungarische Nationalbank dürfte den Hauptzinssatz heute voraussichtlich unverändert bei 0,9% belassen und es sollte wiederum keine größere Marktreaktion geben (14:00 Uhr, Ungarn, Zinsentscheid). Der Forint sei, genau wie andere Währungen aus der Region (z.B. der Polnische Zloty), in letzter Zeit anfälliger gewesen für externe Faktoren als inländische Daten. ...

