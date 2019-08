BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur gegen Kritik aus der EU verteidigt. Mit dem Abkommen habe man die Chance, Einfluss auf die brasilianische Regierung im Kampf gegen die Waldbrände im Amazonasgebiet zu nehmen.

In einer Rede auf der Botschafterkonferenz in Berlin sagte der SPD-Politiker, dass es im Abkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur, dessen Mitglied Brasilien ist, nicht nur um den Abbau von Zöllen gehe. Auch die Nachhaltigkeit spiele eine wichtige Rolle.

"Brasilien hat sich dabei verpflichtet, die Entwaldung zu bekämpfen. Mit solchen Abkommen besteht überhaupt erst die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf eine Entwicklung in einem Land, die aber weltweite Auswirkungen hat", so Maas. "Die Brände zeigen auf dramatische Weise, wie dringend notwendig das ist."

Anders als Deutschland haben Frankreich und Irland wegen der Brände im brasilianischen Regenwald mit Konsequenzen gedroht. Frankreich will das Mercosur-Abkommen in seiner jetzigen Form ablehnen. Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar will keinesfalls dem Abkommen zustimmen, sollte Brasilien seinen Umweltschutzforderungen nicht nachkommen. Auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat angekündigt, das Abkommen nicht ohne weiteres zu ratifizieren.

Maas sagte, er habe in einem Telefonat mit seinem brasilianischen Kollegen am Montag finanzielle und technische Unterstützung für den Kampf gegen die Brände angeboten.

"Wir können nicht tatenlos zuschauen, wie verheerende Brände die grüne Lunge der Welt zerstören. Der Schutz des Amazonas ist eine Aufgabe für die ganz Welt", so Maas.

Die brasilianische Regierung hat unterdessen die von den G7-Staaten zugesagten Millionenhilfen in Kampf gegen die Waldbrände in der Amazonas-Region zurückgewiesen. Der Kabinettschef von Präsident Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, sagte am Montag dem Nachrichtenportal "G1", die 20 Millionen Dollar sollten vielmehr dazu verwendet werden, die Wälder in Europa wieder aufzuforsten. Das Präsidentenbüro bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Ablehnung der Soforthilfe.

Die G7-Staaten hatten Brasilien angesichts der verheerenden Amazonas-Waldbrände umgerechnet 18 Millionen Euro an Soforthilfen zugesagt. Damit sollten vor allem Löschflugzeuge finanziert werden, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag beim Gipfeltreffen der führenden Industrieländer im südfranzösischen Seebad Biarritz.

