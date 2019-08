BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erhofft sich von einer möglichen Annäherung im Atomstreit zwischen den USA und Iran auch wirtschaftliche Impulse. "Wenn es gelänge, eine Verständigung zu finden, hätte das natürlich auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Kooperation", sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Im Vordergrund stünden zunächst jedoch Sicherheitsfragen. Es müsse geklärt werden, dass der Iran künftig keine Atomwaffen produziere und sich an das Atomabkommen halte.

Dass US-Präsident Donald Trump die Chancen für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani sehe, sei "eine positive Nachricht, die wir so in dieser Form nicht unbedingt erwartet hatten". Es zeige, dass alle Beteiligten inzwischen erkannt hätten, dass man das Problem nur mit Gesprächen lösen könne. Sowohl Europäer als auch Amerikaner seien sich einig gewesen, dass man mit dem Iran reden müsse.

Zu den bereits lange vorhandenen Krisen in der Welt seien in den vergangenen Monaten einige neue hinzugekommen. "Das hat nicht nur der Weltwirtschaft geschadet, sondern es hat insgesamt die Sicherheit und das Vertrauen in die internationale Kooperation beschädigt", sagte der CDU-Politiker. Der G7-Gipfel in Biarritz könne ein wichtiges Signal für eine Umkehr setzen.

Der Konflikt mit dem Iran war eines der zentralen Themen des G7-Gipfeltreffens. Auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron war der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag überraschend nach Biarritz gekommen. Ein möglicher Termin für ein Treffen zwischen Trump und Rohani wurde nicht genannt. Beide Präsidenten sind im kommenden Monat bei der UN-Generalversammlung in New York.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2019 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.