Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Geldern (pta032/27.08.2019/13:15) - Am heutigen Tag fand die erste außerordentliche Hauptversammlung der Advantag Aktiengesellschaft statt. Nach mehreren Redebeiträgen beschloss die Hauptversammlung auf Antrag einer Aktionärin, die Tagesordnungspunkte 1 - 7 abzusetzen und die außerordentliche Hauptversammlung zu beenden.



(Ende)



Aussender: Advantag AG Adresse: Glockengasse 5, 47608 Geldern Land: Deutschland Ansprechpartner: Raik Oliver Heinzelmann Tel.: +49 2831 1348220 E-Mail: heinzelmann@advantag.de Website: www.advantag.de



ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1566904500499



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 27, 2019 07:15 ET (11:15 GMT)