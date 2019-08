Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.888,00 +0,16% +14,95% Euro-Stoxx-50 3.361,82 +0,39% +12,01% Stoxx-50 3.079,97 +0,30% +11,59% DAX 11.715,77 +0,50% +10,96% FTSE 7.087,39 -0,11% +5,45% CAC 5.367,19 +0,30% +13,45% Nikkei-225 20.456,08 +0,96% +2,20% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,54% +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,36 53,64 +1,3% 0,72 +13,2% Brent/ICE 59,31 58,70 +1,0% 0,61 +7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.530,27 1.527,10 +0,2% +3,17 +19,3% Silber (Spot) 17,74 17,67 +0,4% +0,07 +14,5% Platin (Spot) 862,67 857,50 +0,6% +5,17 +8,3% Kupfer-Future 2,55 2,54 +0,1% +0,00 -3,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der moderaten Vortageserholung scheint der Schwung an der Wall Street schon wieder dahin zu sein. Analysten bemängeln an den zuletzt wieder konzilianteren Tönen der Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping, dass im US-chinesischen Handelskonflikt letztlich keine Taten gefolgt seien. Fundamental bewege sich im Handelsdisput nichts, so das Fazit eines Börsianers. "Die kleine Rally des Vortages in Reaktion auf Trumps Worte, China wolle die Handelsgespräche wieder aufnehmen, ist überzogen gewesen", ergänzt Vermögensverwalter James Athey von Aberdeen Standard. Denn Trump habe heftigen Widerspruch aus den chinesischen Staatsmedien erfahren, dass China nicht unter dem Druck der hohen Zölle und gegen Huawei verhandeln werde.

Mit Erleichterung reagieren Börsianer auf ein Urteil gegen Johnson & Johnson. Das Unternehmen wurde zwar wegen angeblich irreführender Werbung für abhängig machende Schmerzmittel (Opiate) zu einer Entschädigungszahlung von 572 Millionen Dollar verurteilt, die Staatsanwaltschaft hatte aber bis zu 17 Milliarden Dollar gefordert. Johnson & Johnson kündigte dessen ungeachtet umgehend Berufung an. Die Titel steigen vorbörslich um 1,9 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 US/Cypress Semiconductor Corp, ao HV zur Abstimmung über die Übernahme

durch Infineon Technologies

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 128,5 zuvor: 135,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den übergeordneten Themen hat sich über Nacht kaum etwas geändert. Nachrichten vom US-chinesischen Handelsstreit, dem Brexit oder der Regierungsbildung in Italien könnten für Bewegung sorgen. An der Mailänder Börse geht es mit den Kursen deutlicher nach oben. Treiber ist die Hoffnung, dass der bisherige Regierungspartner 5-Sterne-Bewegung (5S) eine Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) unter dem bisherigen Regierungschef Giuseppe Conte eingeht und auf diesem Weg Neuwahlen verhindert werden. Bei der Zweitveröffentlichung der deutschen BIP-Daten wurde derweil die erste Lesung von minus 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal bestätigt. "Die schwache außenwirtschaftliche Entwicklung scheint auf die Binnenwirtschaft abzufärben, die bislang robusten Ausrüstungsinvestitionen laufen Gefahr, unter die Räder zu kommen", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der liechtensteinischen VP Bank. PNE gewinnen 12,3 Prozent. Der Windpark-Projektierer hat bestätigt, dass er sich in Kooperationsgesprächen mit Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) befindet. SAS muss bei ihren Effizienzbemühungen angesichts des konjunkturellen Gegenwinds nachlegen. CEO Rickard Gustafson stellte weitere Sparmaßnahmen in Aussicht. Für die Aktie geht es um 4,3 Prozent nach unten. Axel Springer fallen aus dem MDAX. Die Beteiligung von KKR führt dazu, dass der Streubesitz zu gering für eine Indexmitgliedschaft geworden ist. Nachrücker ist wie erwartet die Cancom-Aktie (plus 2,5 Prozent) aus dem SDAX, die dort durch Instone Real Estate Group (plus 4,9 Prozent) ersetzt wird. Die Instone Real Estate Group hat am Morgen Zahlen vorgelegt und im ersten Halbjahr vom boomenden Immobilienmarkt profitiert. Insgesamt erholt zeigt sich der Immobiliensektor. Kritik an den Plänen zu Mietendeckeln beruhige, heißt es. Vonovia gewinnen 1,7 Prozent, Deutsche Wohnen 1,5 Prozent und Ado 0,5 Prozent. Vetropack steigen nach Halbjahreszahlen um 9,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:45 Uhr Mo, 17:36h % YTD EUR/USD 1,1107 +0,06% 1,1102 1,1111 -3,1% EUR/JPY 117,51 -0,26% 117,35 117,78 -6,5% EUR/CHF 1,0886 +0,13% 1,0863 1,0868 -3,3% EUR/GBP 0,9059 -0,26% 0,9081 0,9087 +0,7% USD/JPY 105,78 -0,33% 105,74 105,99 -3,5% GBP/USD 1,2262 +0,33% 1,2222 1,2229 -3,9% USD/CNY 7,1594 +0,11% 7,159 7,1512 +4,1% Bitcoin BTC/USD 10.136,09 -1,20% 10.177,50 10.317,50 +172,5%

Am Devisenmarkt schwächte sich der Yuan zwar weiter ab - zumindest der teilkontrollierte Onshore-Yuan -, für Unruhe sorgte das aber nicht. Er wird angesichts der Eskalation im Handelsstreit besonders kritisch beäugt, weil er potenziell von Peking als Druckmittel im Handelsstreit eingesetzt wird. Der Dollar wurde zuletzt mit 7,1601 Yuan bewertet nach 7,1512 am Vorabend und 7,0960 zum Ende der Vorwoche. Der freier handelbare Offshore-Yuan ging in Hongkong wenig verändert mit 7,1720 je Dollar um. Die chinesische Notenbank hat in der Nacht den Mittelkurs im Rahmen des täglichen Fixings um 0,3 Prozent erhöht, den Yuan also abgewertet. Bei den jüngsten täglichen Fixings lagen die Tagesveränderungen noch bei maximal 0,1 Prozent - in beide Richtungen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit ist wieder zurück und damit auch wieder mehr Risikobereitschaft. Die Aktienmärkte folgten der Erholungsvorgabe der US-Börsen, allerdings bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab. Zur wieder positiveren Stimmung trug auch bei, dass es Bewegung im US-iranischen Konflikt gibt. Der Kospi in Seoul erholte sich nach drei Verlusttagen in Folge moderat, in Sydney ging es um ein halbes Prozent nach oben - zusätzlich gestützt von einem zuletzt über den langjährigen Durchschnitt gestiegenen Verbrauchervertrauen. Am kräftigsten stieg der Schanghai-Composite. Zur Stimmungsaufhellung trug bei, dass die chinesischen Industrieunternehmen im Juli wieder mehr verdient haben, nachdem im Juni die Gewinne noch gesunken waren. Außerdem stellte die Notenbank des Landes dem Bankensystem im Rahmen eines siebentägigen Refinanzierungsgeschäfts netto umgerechnet etwa 4,3 Milliarden Dollar an frischer Liquidität zur Verfügung. Für Rückenwind dürfte aber vor allem gesorgt haben, dass die vom Indexbetreiber MSCI bereits angekündigte zweite Stufe der Höhergewichtung chinesischer A-Aktien in den Schwellenländer-Indizes nun umgesetzt wurde. Hongkong zeigte sich im Späthandel leichter. Dort führten die andauernden Proteste zu Kaufzurückhaltung. Unter den Einzelwerten reagierten BAIC Motor mit einem Abschlag von 4,5 Prozent auf die Vorlage der Halbjahreszahlen. Shun Tak Holdings zogen dagegen um 7,4 Prozent an nach stark ausgefallenen Halbjahreszahlen. CRRC stiegen um knapp 1 Prozent. Der weltgrößte Schienenfahrzeughersteller kauft das defizitäre Lokomotivgeschäft von Vossloh. In Sydney holten Fortescue mit einem Plus von über 5 Prozent das Minus vom Vortag wieder auf. Rückenwind für das Papier kam von JPM. Den Analysten zufolge sind die Kennziffern des Unternehmens attraktiv genug, um bei der Aktie auf dem ermäßigten Niveau zuzugreifen.

CREDIT

Der Start in die Woche verlief durch die feiertagsbedingte Abstinenz der Marktteilnehmer aus London sehr ruhig. Dies war auch am sehr dünnen Emissionsvolumen zu beobachten. Am Primärmarkt wurden keine nennenswerten in Euro denominierten Unternehmensanleihen emittiert. Aber auch am Dienstag zeichnet sich noch kein klarer Trend ab. Der Blick auf die italienischen Anleihen zeigt, dass diese steigen und zum Beispiel der Spread bei den zehnjährigen Staatsanleihen gegenüber den Bundesanleihen um 11 Basispunkte zusammenläuft. An der Börse wird darauf gesetzt, dass möglicherweise Neuwahlen vermieden werden könnten. Es besteht die Option, dass Fünf Sterne eine Einigung mit der Demokratischen Partei erzielen könnte, so dass Giuseppe Conte seinen Posten als Premierminister behalten könnte. Ob allerdings ein solches Bündnis längerfristig zusammenarbeiten kann, bleibt abzuwarten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank restrukturiert Treasury-Bereich

Die Deutsche Bank restrukturiert den Bereich Treasury und hofft dadurch, effizienter zu werden. Künftig werden die Geschäfte am Markt sowie die Investitionen in einem gemeinsamen Team "Treasury Markets and Investments" zusammengeführt. Geleitet werden soll der Bereich von François Jourdain, der an Dixit Joshi, den Treasurer des Deutsche-Bank-Konzerns, berichten wird.

Deutsche Börse bestätigt Razzia wegen Cum-Ex-Geschäften

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 27, 2019 07:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.