Destatis: Veränderte Konsumerfassung mindert deutsches BIP

Die Generalrevision des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Deutschlands hat nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) zu einer gewissen Minderung der Wirtschaftsleistung geführt. Wie Destatis bei der Vorstellung der Generalrevision mitteilte, mindert eine geänderte Erfassung bestimmter Bereiche des privaten Konsums das nominale BIP bis ins Jahr 1991 zurück und führte im Ergebnis zu geringeren verfügbaren Einkommen, höheren Lohn- und Sparquoten. Das generelle konjunkturelle Bild ändert sich durch die Revision nicht. Die Lohnquote erhöhte sich am aktuellen Rand am deutlichsten - 2018 betrug sie 70,8 Prozent, das waren 1,8 Punkte mehr als bisher. Die Sparquote lag 2018 bei 11,0 Prozent, 0,4 Punkte höher als zuvor. Auswirkungen haben diese Revisionen auch auf Kennzahlen, die die so genannte Schuldenbremse betreffen. Das nominale BIP ist eine wichtige Bezugsgröße für die Ermittlung der maximal zulässigen Nettokreditaufnahme.

Destatis: Frühere BIP-Veröffentlichung für 3Q unsicher

Das Statistische Bundesamt (Destatis) will künftig eine erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 30 Tage nach Ende des Berichtszeitraums veröffentlichen. Derzeit sind es 45 Tage. "Es war mal angedacht, das mit den Daten zum dritten Quartal zu machen, aber wir sind nicht ganz sicher, ob wir das schaffen werden", sagte Albert Braakmann, Leiter Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in Frankfurt. Man sei wieder etwas skeptischer geworden, weil die interne Schätzung für das zweite Quartal von der dann veröffentlichten abgewichen sei. Braakmann bekräftigte aber, dass Deutschland seine Veröffentlichungspraxis grundsätzlich jener von Eurostat anpassen wolle.

RWI: Containerumschlag steigt im Juli unerwartet

Der weltweite Containerumschlag ist nach Angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI im Juli trotz des Handelskonflikts gestiegen. Der vom RWI und dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) erhobene Containerumschlagindex erhöhte sich auf 139,0 Punkte, einen neuen Höchstwert. Auch der Wert von 138,0 (vorläufig: 137,1) Punkte für Juni war höher als bisher angenommen. "Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat bisher noch keine tieferen Spuren im weltweiten Containerumschlag hinterlassen", konstatierte das RWI. Gleichwohl stehe der Welthandel vor schwierigen Zeiten.

IAB: Deutsche Arbeitslosenzahl dürfte saisonbereinigt steigen

Die Arbeitslosenzahl in Deutschland dürfte nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in den nächsten Monaten saisonbereinigt steigen. Die Arbeitslosigkeitskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers fiel im August um 0,3 Punkte auf 97,7 Punkte und lag damit klar unter der neutralen Marke von 100 Punkten, wenn auch noch nicht sehr weit im negativen Bereich.

Finanzministerium sieht Überarbeitungsbedarf bei Finanzmarktvorschriften

Das Bundesfinanzministerium will auf europäischer Ebene deutliche Veränderungen in einzelnen Bereichen der Finanzmarktgesetzgebung erreichen, wenn die EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid im Frühjahr 2020 überprüft wird. "Es gibt keinen Bedarf für eine umfassende Deregulierung. Es gibt keinen Bedarf für eine grundsätzliche Infragestellung des Rahmenwerks", sagte Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies zwar zu Journalisten in Berlin. "Es gibt aber in einigen Regelungsvorschriften schon deutlichen Überarbeitungsbedarf", hob Kukies hervor.

Ifo-Institut kritisiert Grundrenten-Plan als "Mogelpackung"

Die von der SPD vorgeschlagene Einführung einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung ist nach Auffassung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung ungeeignet, um Altersarmut zu bekämpfen. "Diese Grundrente ist eine Mogelpackung", erklärte der stellvertretende Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz. Sie stelle "nur eine kleine Gruppe von Altersrentnern besser", die in der Erwerbsphase wenig verdient hätten, aber anderweitig zum Beispiel über Ehepartner oder Vermögenseinkünfte abgesichert seien.

Fünf-Sterne-Bewegung stellt Sozialdemokraten Ultimatum

Die italienische Fünf-Sterne-Bewegung hat der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD bei den Koalitionsverhandlungen in Italien ein Ultimatum gestellt. Vor der geplanten Wiederaufnahme der Sondierungsgespräche am Dienstag erklärte die Partei von Luigi di Maio, die PD müsse bereit sein, Regierungschef Giuseppe Conte im Amt zu bestätigen. Sonst werde es "kein Treffen" mehr geben.

Vestager: Müssen Macht von Unternehmen wie Google beschränken

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat sich für eine Beschränkung der Macht von global agierenden Digitalunternehmen wie Google ausgesprochen. Für die Dänin operieren diese Unternehmen ähnlich wie Roboterstaubsauger. "Sie verbreiten sich in jedem Winkel unserer digitalen Welt und saugen Daten auf. Allerdings gibt es einen sehr fundamentalen Unterschied. Was sie aufsaugen ist nicht Müll. Es ist Gold", sagte sie auf einer Konferenz in Berlin. Google benutze die auf seiner Plattform gesammelten Daten, um Wettbewerber außen vor zu halten, Innovation zu blockieren und Konsumenten zu schaden.

Altmaier erhofft wirtschaftliche Signale von US-Iran-Gesprächen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erhofft sich von einer möglichen Annäherung im Atomstreit zwischen den USA und Iran auch wirtschaftliche Impulse. "Wenn es gelänge, eine Verständigung zu finden, hätte das natürlich auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Kooperation", sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Im Vordergrund stünden zunächst jedoch Sicherheitsfragen. Es müsse geklärt werden, dass der Iran künftig keine Atomwaffen produziere und sich an das Atomabkommen halte.

Maas verteidigt Mercosur-Abkommen gegen Kritik aus EU

Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur gegen Kritik aus der EU verteidigt. Mit dem Abkommen habe man die Chance, Einfluss auf die brasilianische Regierung im Kampf gegen die Waldbrände im Amazonasgebiet zu nehmen.

Banken fragen 0,375 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 3,3476 Milliarden Euro nach 2,973 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 33 (Vorwoche: 27) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,375 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

China äußert "starkes Missfallen" an G7-Erklärung zu Protesten in Hongkong

Die chinesische Regierung hat die G7-Staaten nach deren Erklärung zu den Protesten in Hongkong der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas beschuldigt. Die entsprechenden Passagen der Abschlusserklärung nach dem Gipfeltreffen in Südfrankreich stießen in Peking auf "starkes Missfallen" und "entschlossenen Widerstand", sagte am Dienstag ein Sprecher des Außenministeriums. Die Vorgänge in Hongkong seien eine "rein innere Angelegenheit" Chinas.

Syrische Kurden melden Beginn von Abzug von türkischer Grenze

Nach der Vereinbarung der Türkei und der USA zur Schaffung einer Pufferzone in Nordsyrien haben die syrischen Kurden verkündet, mit dem Abzug ihrer Kämpfer von der türkischen Grenze begonnen zu haben. Die Verwaltung der halbautonomen Kurdenregion im Nordosten Syriens teilte am Dienstag mit, dass seit vergangenem Samstag bei Ras al-Ain einige Einheiten der Volksverteidigungseinheiten (YPG) und schwere Waffen abgezogen worden seien.

Verbraucherschützer mahnen fünf E-Scooter-Verleiher ab

Wegen unzulässiger Klauseln in den Nutzungsbedingungen haben Verbraucherschützer fünf Anbieter von E-Scootern abgemahnt. Es handle sich um insgesamt 85 unzulässige Klauseln, teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Dienstag mit. Kunden sollen demnach etwa für Schäden aufkommen, die sie gar nicht verschuldet haben. Die Anbieter lehnten zudem oft jede Verantwortung für den Zustand der Roller ab "und wollen nicht einmal garantieren, dass der Vermietungsservice funktioniert".

