Airship erweitert sein Angebot durch die Übernahme des führenden Anbieters von Mobile-App Testing und Optimierungstool für kanalübergreifende User Experiences

Airship, gab heute bekannt, dass es Apptimize, die meist genutzte Lösung für die Optimierung von kanalübergreifenden Customer Experiences, aufkauft. Dies ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern mit einer einzigen Anwendung die gesamte User Experience über verschiedene Messaging-Kanäle hinweg zu verbessern.

Airship ermöglicht es Unternehmen gezielt dann relevante Nachrichten an ihre Kunden zu senden, wenn diese am empfänglichsten dafür sind. Dies erfolgt über verschiedene Kanäle hinweg, egal ob über SMS, Push-Benachrichtigungen, E-Mail oder Mobile Wallets. Apptimize ist die fortschrittlichste Lösung auf dem Markt, um die User Experience von mobilen Apps, Webseiten und OTT's kanalübergreifend zu testen. So können Händler und Marken zuverlässig digitale Features, Inhalte und Empfehlungsalgorithmen sowie Nachrichten iterieren, um eine konsistente User Experience zu schaffen und dadurch sowohl Kundenloyalität als auch Einnahmen steigern.

"Die heutzutage erfolgreichsten Unternehmen erfinden ihren Kundenservice ständig neu. Hierbei ist Experimentierfreudigkeit klarer Innovationstreiber", sagt Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Durch die Kombination der App- und Webseiten-Optimierung von Apptimize mit der Expertise von Airship in der kanalübergreifenden Kundenbindung können Händler und Entwickler Schwachstellen identifizieren und ihre Aufmerksamkeit diesen Bereichen widmen. So wird die nahtlose End-to-End Experience geschaffen, die Kunden wollen."

Selbst eine kleine Veränderung in digitalen Features oder Nachrichten kann einen großen Einfluss auf das Engagement und die Customer Lifetime der Nutzer haben. Zusammen werden Airship und Apptimize digitale Kundenbindung und Innovationsfreude vereinen und Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz bieten, um ihre Customer Experience tiefgreifend zu verstehen und zu verbessern. Airship wird die Apptimize Plattform weiterhin verkaufen, optimieren und die neuen Apptimize Testverfahren außerdem in die Airship Customer Engagement Plattform integrieren. "Organisationen, die eine überdurchschnittlich gute Customer Experience bieten, haben ein fünf Mal schnelleres Wachstum an Einnahmen als Mitbewerber mit schlechterer Customer Experience. Hierbei handelt es sich um ein globales Phänomen1", stellt Forrester Research fest. Um mehr über den Einfluss auf den ROI durch Verbesserungen in der Customer Experience zu erfahren, lesen Sie bitte Forresters Bericht "How Costumer Experience Drives Business Growth, 2018" (Die Zugriffserlaubnis läuft am 27.09.2019 ab).

Mehr als 100 Mobile-first-Anwendungen und Unternehmen nutzen die A/B Cross-Testing Plattform und multivariate Testlösung von Apptimize, um Feature Releases über verschiedene digitale Berührungspunkte zu optimieren, und das Zusammenspiel sowie den Effekt von kanalübergreifenden Tests nachvollziehen zu können. Apptimize integriert sich automatisch in die meisten Analyse-Plattformen und ermöglicht das Erstellen von extrem präzisen Tests, ohne dabei programmieren zu müssen. Der Visual Editor bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre iOs- und Android-Apps zu verändern, ohne zusätzliches Programmieren oder Updaten. Gleichzeitig ermöglicht programmatisches Testen eine einmalige Konfiguration mit dynamischen Variablen, die flexibel getauscht oder neu hinzugefügt werden können. Die Management Tools für Features beinhalten Feature Flags sowie Instant Updates, kontrollierte Rollouts und bieten die Möglichkeit, spezielle Features zu aktivieren oder deaktivieren.

Airship und Apptimize bringen außerdem vielseitige Branchen-Expertise mit. Ob im Einzelhandel, der Medien-oder Tourismusbranche sowie dem Finanzdienstleistungssektor: Beide Unternehmen wurden gegründet, um die beste individuelle User-Experience zu garantieren. Durch den Rückgriff auf alle verfügbaren Daten gewährleisten sie eine plattformübergreifende Experience unabhängig davon, wie viele Kanäle die Kunden nutzen. So wird nicht nur eine konsistente, Kundenerfahrung garantiert sondern auch das Tracken von den damit einhergehenden generierten Einnahmen.

Im aktuellen Gartner 2019 Magic Quadrant für Mobile Marketing Platforms wurde Airship unter 18 Anbietern in den Kategorien Ausführung und Vision jeweils als führend eingestuft. Davor erhielt Airship, damals noch unter dem Namen Urban Airship, die höchsten Produktbewertungen in drei von vier Use Cases in Gartners 2018 Critical Capabilities für Mobile Marketing Platforms Bericht. Kunden von Apptimize können in Zukunft beim kanalübergreifenden Messaging, dem Auslösen von Events in Echtzeit, Machine Learning, den MarTech Integrationen und anpassbaren Nutzer-Level Analysen von Airships Stärken profitieren.

Über Apptimize

Apptimize liefert innovative A/B-Testing und Funktionsfreigabemanagement-Tools für natives Mobile, Web, Mobile Web, Hybrid Mobile, OTT und Server. Marktführer wie HotelTonight, The Wall Street Journal und Glassdoor konnten mit Apptimize bereits einzigartige Nutzererlebnisse schaffen.

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit renommiertesten Unternehmen verlassen sich auf die Customer-Engagement-Plattform von Airship, um tiefgründige Verbindungen zu Kunden herzustellen, indem sie relevante, orchestrierte Botschaften auf jedem Kanal liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Nutzerdaten, Engagement Channel, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Mobile Wallet Cards und mehr, im richtigen Moment an die richtige Person zu senden Vertrauen aufzubauen, Engagement zu fördern, Maßnahmen voranzutreiben und Mehrwert zu schaffen.

Erfahren Sie mehr über unsere Customer Engagement Plattform, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

