Tesla: Panasonic vs. LG Chem. Es ist total spannend, über asiatische Wirtschaftsseiten (auf Englisch) zu surfen, aktuelle asiatische Nachrichtensendungen zu schauen, die vielen kleinen und großen Handelskriege und deren Auswirkungen in dieser nun so verflochtenen Welt zu beobachten. Panasonic und LG Chem, beide bezeichnen sich selbst als weltweite Nr. 1 im Geschäft mit Batterien für EV (E-Vehicles). Und dann gibt es auch noch die Chinesen CATL und BYD, es scheint fast, als ob sich die Marktanteile monatlich ändern, darum kann einer gar nicht so schnell schauen, der gerade erst "Nr.1" auf seine Website geschrieben hat, schon ist er es nicht mehr. Wer wen für welches Modell beliefert, das ist inzwischen ziemlich unübersichtlich geworden, darum erspare ...

