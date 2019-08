Starbucks, Johnson Johnson, CGI, EDF Energy und Highmark Health mit dem Ignite-Innovationspreis 2019 ausgezeichnet

Ignite der von Planview unterstützte Innovationsgipfel brachte transformative Führungskräfte und Praktiker aus einigen der weltweit führenden Unternehmen zusammen, um ihre Perspektiven und ihr Fachwissen über die Schaffung von Mehrwert durch strategische Innovationen auszutauschen. Die 2019er Gipfeltreffen, die in Atlanta, New York City, San Francisco und London stattfanden, würdigten zudem die Planview-Spigit-Kunden Starbucks, Johnson Johnson, CGI, EDF Energy und Highmark Health für ihre bedeutenden Fortschritte bei ihrem Crowdsource-Innovationskurs.

"Unsere Kunden bei Ignite zusammenzubringen, ist immer ein aufregendes Erlebnis. Es war enorm inspirierend, die weitreichenden Auswirkungen dieser Marktführer auf die Transformation ihrer Geschäftsbereiche zu erleben und zu würdigen", sagte Virginia Lee Williams, Vice President, Global Innovation Management Solutions bei Planview. "Die sechs Kunden von Planview Spigit, die mit dem Ignite Innovationspreis 2019 ausgezeichnet wurden, sind wirklich führend bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Programmen, die das Engagement, die Kreativität und die Spitzenleistungen von Mitarbeitern anregen."

"Planview Spigit war ein Quantensprung für CGI", sagte Megan Bishop, ICE (Innovate, Collaborate, Evolve) -Programmmanager bei CGI. "Wir verfügen über eine lange Tradition, unseren Beratern und Fachleuten die Möglichkeit zu bieten, kreative Ideen zu initiieren und erfolgreich umzusetzen. Diese Innovationsmanagement-Plattform hat unsere Fähigkeit, mehr Ideen in allen unseren Regionen zum Leben zu erwecken, erweitert und beschleunigt, um unseren Kunden einen unmittelbaren Mehrwert zu bieten."

CGI Auszeichnung für den innovativsten Anwendungsfall

CGI wurde 1976 gegründet und ist mit rund 77.500 Beratern und Fachleuten eine der größten unabhängigen IT- und Unternehmensberatungsfirmen der Welt. CGI nutzt Planview Spigit, um neue Ideen durch expansives Crowdsourcing zu generieren und voranzutreiben, mit kontinuierlichen Challenges (Herausforderungen), die die unternehmensweite Zusammenarbeit und Wertschöpfung skalieren.

Starbucks Auszeichnung für das neue Innovationsprogramm des Jahres

In knapp einem Jahr hat Starbucks über 30 Challenges in Planview Spigit unternehmensweit über sein neu geschaffenes Innovationszentrum abgewickelt. Das Ergebnis ist eine deutliche Zunahme der Beschaffung und Umsetzung von bahnbrechenden Initiativen, die zu besseren Kundenerlebnissen im Ladengeschäft, zur Innovation der Getränkeplattform und zur Schaffung stärkerer digitaler Beziehungen führen: www.cnbc.com/2019/05/02/starbucks-is-speeding-up-innovation-at-its-seattle-research-hub.html.

Highmark Health Auszeichnung für das neue Innovationsprogramm des Jahres

Als nationale Gesundheits- und Wellnessorganisation mit mehr als 43.000 Mitarbeitern ist Highmark Health von einer mutigen Mission inspiriert, ein außergewöhnliches Gesundheitserlebnis zu schaffen, das die Menschen beflügelt, ihr Bestes zu geben. Nachdem Highmark Health gerade erst im Dezember 2018 Planview Spigit eingeführt hatte, hatte Highmark Health eine 67-prozentige Beteiligungsrate unter den Mitarbeitern, die zur Teilnahme an der Ideeneinreichung eingeladen wurden, was die Innovation fördert und in den folgenden Kampagnen die Interaktion der Mitarbeiter unterstützen konnte.

Johnson Johnson Auszeichnung für das beste Mitarbeiter-Engagement

Innerhalb von nur 30 Tagen führte Johnson Johnson 29 simultane Planview-Spigit-Challenges in mehr als 10 Sprachen durch, was zu 30.000 von Mitarbeitern inspirierten Aktionen und Einsendungen führte. Das J&J-Innovationsprogramm umfasst über 16.000 hoch engagierte und aktive Teilnehmer in verschiedenen Ländern, angeführt von Business Unit Champions, die lokale Eigenverantwortung und Koordinierung für die Förderung neuer Ideen bieten.

EDF Energy Auszeichnung für die beste Idee des Jahres

EDF Energy ist der größte britische Produzent von kohlenstoffemissionsarmem Strom. Der Innovationsbeschleuniger des Unternehmens, Blue Lab, nutzt Planview Spigit, um die Ideengenerierung und eine breitere Geschäftstransformation voranzutreiben. Die Einführung von sowohl taktischen als auch strategischen Kampagnen in Planview Spigit brachte überlebenswichtige Sicherheitslösungen und mit "Skip a Trip" die Gewinneridee des Jahres, die darauf abzielt, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern und Reisekosten zu sparen.

Cambia Health Solutions Auszeichnung für innovative Spitzenleistungen

Cambia mit Hauptsitz in Portland, Oregon, ist eine Familie von über 20 Unternehmen, die zusammenarbeiten, um das Gesundheitssystem für die Menschen und ihre Familien personenorientierter und wirtschaftlich nachhaltiger zu gestalten. Durch sein Team "Innovation Force" (IF) hat Cambia über 70 Prozent seiner Mitarbeiter durch Unterschriftenprogramme wie PitchWELL eingebunden eine Zusammenarbeit zwischen dem Women's Employee Leadership Lab von Cambia und IF zur Förderung der Ideenentwicklung als ein neues Format für professionelles Mentoring.

Die Auszeichnung würdigt Cambias Ansatz, die Kultur durch Ideen zu beeinflussen, und seinen kontinuierlichen Drang, das Programm mit mehr als 2.500 generierten Ideen und vier intern gegründeten Unternehmen zu erweitern und zu ergänzen.

"Unsere Hingabe, das Wachstum durch Mitarbeiterengagement und Ideenfindung in unserer gesamten Unternehmensfamilie voranzutreiben, hat weiterhin überzeugende Ergebnisse geliefert", sagte Mohan Nair, Chief Innovation Officer bei Cambia Health Solutions. "Während viele Unternehmen Innovation als ein separates Programm oder eine Initiative betrachten, betrachtet Cambia Innovation als einen Wert Mitarbeiter einbinden, Leidenschaften aufdecken und Menschen über die Ideen für Innovationen im Gesundheitswesen stellen."

