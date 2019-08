RS Components verlegt seinen Sitz in Deutschland von Mörfelden am Frankfurter Stadtrand in die "Atrium Plaza" in der Mainzer Landstraße 180.

Die Handelsmarke von Electrocomponents folgt damit einem Trend in der Unternehmensgruppe: Zunehmend verlagern die Unternehmensgliederungen ihre Zentralen aus industriell geprägten städtischen Randzonen in urbane Zentren. So entstand das globale Headquarter ...

