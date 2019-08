Wirtschaftslenker und Politiker haben beim Brexit als Führungskräfte versagt: Alles läuft derzeit auf den worst case hinaus. Ausgerechnet einige als behäbig belächelte Behörden behielten den Durchblick.

In 70 Tagen verlässt Großbritannien die EU. Bereits jetzt ist deutlich, dass selbst ein Brexit ohne Deal kein echtes Ende der Beziehungen sein wird, sondern der Beginn neuer Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Dann gilt es, die künftige Beziehung zwischen den 27 Staaten diesseits und dem einst so mächtigen Reich jenseits des Ärmelkanals auszuloten. Willkommen in der rechtsstaatlichen Wirklichkeit: Nach dem Vertrag ist vor dem Vertrag!

Erst rang man jahrzehntelang ums Miteinander, jetzt ringt man - nunmehr schon seit mehr als drei Jahren - ums Auseinander. Und bald wird man ums Nebeneinander ringen. Keine Nation, und sei sie noch so mächtig und stolz, kann ohne die anderen. Eine globale Weltwirtschaft zwingt uns in eine globale Weltgemeinschaft - und die muss nun mal geregelt werden.

Wer übernimmt dabei die Verantwortung? In der Politik verstecken sich die Akteure derzeit lieber hinter Dienstordnungen und Wahlverfahren - und überlassen auf diese Weise großspurig auftretenden Populisten das Handlungsfeld. Der neue britische Premierminister hat schon als Außenminister versagt und gibt auch jetzt keine überzeugende Figur ab. Hatte mancher Beobachter vielleicht noch auf einen - eventuell stilistisch etwas exzentrischen - Verhandlungspoker gehofft, so ist jetzt klar, dass Boris Johnson sein Land tatsächlich in einen No-Deal-Brexit steuert.

Politisch legitimiert ist er dazu lediglich durch die sehr knappe "Leaver"-Mehrheit im Referendum 2016 und durch seine Wahl zum Parteivorsitzenden durch 160.000 Tories-Mitglieder. Eine ...

