Toronto, Ontario (ots/PRNewswire) - Ron Mock, Präsident und CEO von Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') gab heute bekannt, dass Rosemarie McClean, Chief Operating Officer, Enterprise Operations, das Unternehmen Ende 2019 verlassen und per 1. Januar 2020 CEO des United Nations Joint Staff Pension Fund wird.



"Rosemarie McClean ist seit 33 Jahren für Ontario Teachers' tätig und jeder Teil des Rentenfonds wurde durch ihr Know-how sowie ihre harte Arbeit positiv beeinflusst", sagte Ron Mock. "Zusätzlich zu ihrer hohen Intelligenz und ihren Fähigkeiten ist sie ein aufrichtig führsorglicher Mensch, der unsere Mitglieder immer an die erste Stelle gesetzt hat. Wir freuen uns für sie, dass sie diese sehr spannende und bedeutungsvolle nächste Phase in ihrer Karriere in Angriff nehmen kann."



Rosemarie McClean kam 1986 zu Ontario Teachers'. Seitdem hat sie immer größere und breitere Mandate wahrgenommen, was schließlich zu ihrer aktuellen Position als COO, Enterprise Operations, geführt hat. Während ihrer Amtszeit hat sie maßgeblich zum Aufbau der Member-Services-Strategie sowie zur Einführung von preisgekrönten Programmen und Effizienzen beigetragen. Sie hat ebenfalls dabei geholfen, eine stärkere Technologiegrundlage aufzubauen, und hat die Bereiche Innovation und Zusammenarbeit vorangetrieben.



"Ich habe das Glück gehabt, den Großteil meiner Karriere bei einer solch großartigen Organisation wie Ontario Teachers' zu verbringen. Die Menschen hier sind wirklich außergewöhnlich. Es war mir eine Ehre, mit solch engagierten Teams zusammenzuarbeiten, die jeden Tag mit dem klaren Ziel zur Arbeit erscheinen, hervorragende Dienstleistungen zu erbringen und eine Alterssicherung für Lehrer in der Provinz Ontario zu gewährleisten" sagte Rosemarie McClean.



Der 31. Dezember 2019 wird der letzte Tag von Rosemarie McClean bei Ontario Teachers' sein. Ontario Teachers' plant derzeit die nächsten Schritte in Bezug auf die vielen Bereiche, für die Rosemarie McClean momentan verantwortlich ist.



Informationen zu Ontario Teachers'



Als Kanadas größter Rentenfonds für einen einzigen Berufsstand verzeichnete der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') zum 30. Juni 2019 ein Nettovermögen in Höhe von 201,4 Milliarden kanadische Dollar. Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7 % (alle Zahlen per 31. Dez. 2018, wenn nichts anderes vermerkt ist). Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Der festgelegte Leistungsplan, der vollständig kapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet die Pensionen von 327.000 aktiven und pensionierten Lehrern in der kanadischen Provinz Ontario. Weitere Informationen finden Sie auf otpp.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @OtppInfo.



Pressekontakt:



Lori McLeod

Ontario Teachers'

+1 416-730-7207

lori_mcleod@otpp.com



Original-Content von: Ontario Teachers' Pension Plan, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66487/4359317