Der 63-jährige Schlosser, der über eine Fremdfirma mit Wartungsarbeiten an einer Rohrleitung der BASF beauftragt war, wird wegen der fahrlässigen Tötung in fünf Fällen zu einem Jahr Haftstrafe verurteilt. Die Urteilsbegründung bezieht sich auf fahrlässige Tötung, fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und fahrlässige Körperverletzung. Die Haft wird auf Bewährung ausgesetzt.

Die Richter folgten damit der Forderung der Staatsanwaltschaft, der Verteidiger des Mitarbeiters eines Rohrleitungsbau-Unternehmens hatte für seinen Mandanten im Vorfeld eine Freispruch oder eine Bewährungsstrafe von maximal sechs Monaten gefordert und auf die Mitverantwortung der BASF wegen unzureichender Sicherheitsmaßnahmen plädiert. Die Mitverantwortung des Chemiekonzerns sehen auch die Nebenkläger, diese forderten für den Beschuldigten jedoch zweieinhalb Jahre Haft. Der Sachschaden nebst Folgeschäden hinsichtlich des Betriebsablaufs wurde von der Staatsanwaltschaft zu Verfahrensbeginn auf mindestens 500 Millionen Euro geschätzt.

Das Landgericht Frankenthal sah es als erwiesen an, dass der 62-jährige Mitarbeiter eines von der BASF beauftragten Rohrleitungsbau-Unternehmens im Landeshafen Nord in Ludwigshafen mit einem Winkelschleifer eine Butenleitung aus Unachtsamkeit angeschnitten hatte. In der Folge kam es zu einem verheerenden Brand und einer Explosion, die fünf Menschen das Leben kostete und 44 weitere verletzt hat. Eigentlich sollte der Arbeiter eine entleerte Propylenleitung abtrennen, er erwischte allerdings ...

