Die Bank of Montreal (ISIN: CA0636711016, TSE: BMO) wird eine Quartalsdividende von 1,03 CAD an ihre Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung der Dividende für das vierte Quartal 2019 erfolgt am 26. November 2019 (Record date: 1. November 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,12 CAD ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 92,3 CAD ...

