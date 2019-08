Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Am 26. August 2019 haben Linglong Tire und Geely Automobile in Ningbo einen umfassenden strategischen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Guan Yu, Vice President der Geely Automobile Group, und Wang Feng, Chairman von Linglong Tire, waren neben weiteren Spitzenvertretern beider Unternehmen bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung anwesend.



Linglong und Geely kooperieren seit 2012. Seit acht Jahren wird Geely von Linglong mit OE-Leistungen (Produkte und Service) für seine komplette Modellpalette hervorragend betreut. Linglong wurde von Geely mit dem Quality Improvement Award und Best Cooperation Award ausgezeichnet.



Der Vertrag ist ein weiterer Meilenstein in der engen Partnerschaft der beiden Unternehmen. Laut dem Vertrag wollen beide Parteien bei Produktdesign und -entwicklung, neuartigen Technologieanwendungen, Qualitätssicherung, Kostenoptimierung und globalen Fertigungskapazitäten langfristig zusammenarbeiten. Durch die globalen Fertigungszentren von Geely Automobile profitiert Linglong von stabilen und umfangreichen OE-Ressourcen. Mit ihrem Vorsprung bei F&E und Produktion wollen die beiden Seiten ihren internationalen Marktanteil kontinuierlich ausbauen.



In den zurückliegenden Jahren hat Linglong aus der hohen Nachfrage des OE-Markts Kapital geschlagen und Hochleistungsreifen entwickelt, die die Marktanforderungen erfüllen. Dabei verlässt sich das Unternehmen auf Hochtechnologie und fortschrittliche Systeme zur Leistungsprüfung. Bislang hat das Unternehmen für mehr als 100 Fertigungszentren von bekannten internationalen Autobauern OE-Leistungen bereitgestellt.



Durch die umfassende strategische Zusammenarbeit mit Linglong untermauert Geely seine Zuversicht in das breite Leistungsspektrum von Linglong. Linglong Tire wird auch in Zukunft seine F&E-Kompetenz nutzen, um wissenschaftliche und technologische Innovationsarbeit zu leisten und neuartige Reifenarten für neue Fahrzeugmodelle zu entwickeln.



