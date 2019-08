Luzern (ots) - Erstmals zählt MSD als zertifizierter «Top Employer Switzerland» (Top-Arbeitgeber Schweiz) zu den besten fünf Arbeitgebern des Landes. Das Unternehmen erzielte überdurchschnittliche Leistungen in den Bereichen «Karriere- & Nachfolgeplanung» und «Führungskräfteentwicklung». Dies bestätigt den hohen Standard attraktiver Arbeitsbedingungen für unsere MSD-Mitarbeitenden.



MSD zählt unter den 26 im Jahr 2019 zertifizierten Unternehmen in der Schweiz erstmals zu den besten fünf und erreicht über 90 Prozent der möglichen Gesamtpunktzahl. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die wichtigsten Stärken von MSD in der Schweiz in den Kategorien «Karriere- & Nachfolgeplanung» und «Entwicklung von Führungskräften» liegen. Gleichzeitig offenbaren sie Verbesserungspotenziale rund um den Bereich «Arbeitgebermarke und Leistungsversprechen für die Arbeitnehmenden». Darüber hinaus unterstreicht die Auszeichnung «Top Employer Europe» (Top-Arbeitgeber Europa) die starke Leistung von MSD im Vergleich zu anderen europäischen Arbeitgebern.



Eine integrative Kultur, in der Vielfalt gefördert wird



«Wir sind sehr stolz darauf, dass wir zu den fünf am besten bewerteten Unternehmen des Top Employer Award zählen. Dies bestätigt den hohen Standard attraktiver Arbeitsbedingungen für unsere MSD-Mitarbeitenden. Wir investieren kontinuierlich in unternehmensweite Programme, um eine integrative Kultur zu schaffen, in der Vielfalt gefördert und begrüsst wird. Wir haben es nun einfacher gemacht, gute Arbeit anzuerkennen und zu belohnen. Ausserdem haben wir Programme ins Leben gerufen, die das Wohlbefinden steigern und das Bewusstsein für die Gesundheit am Arbeitsplatz fördern.



Als international tätiges Unternehmen mit vielen verschiedenen Funktionen in der Schweiz können wir ein breites Spektrum lokaler und internationaler Karrieremöglichkeiten bieten. In der Kategorie «Arbeitgebermarke und Leistungsversprechen für die Arbeitnehmenden» kann sich MSD gemäss der Top-Employer-Analyse noch verbessern. Derzeit arbeiten wir an einem umfassenden Programm, das wir in den kommenden Jahren umsetzen werden», unterstreicht Judeke Frederiks, HR Director Schweiz.



MSD ist seit 2013 als Top Employer bewertet und zertifiziert. 2019 erhielt das Unternehmen zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung «Top Employer Switzerland».



Über Top Employer



Das Top Employer Institute zeichnet seit 1991 jedes Jahr weltweit Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen aus. Der Analyseprozess ist mehrstufig und dauert rund sechs Monate. Darüber hinaus werden die ausgewerteten Daten von Grant Thornton geprüft. Ausschlaggebend für den Top Employer Award sind überdurchschnittliche Bewertungen in den Bereichen Personalmanagement, Entlohnung und soziale Sicherheit, Karrieremöglichkeiten, Arbeitsbedingungen, Aus- und Weiterbildung sowie Unternehmenskultur. Nur Unternehmen mit überdurchschnittlicher Leistung in all diesen Bereichen werden mit dem Top Employer-Gütesiegel ausgezeichnet.



Über MSD in der Schweiz



1'000 Mitarbeitende sind in der Schweiz in nationalen und internationalen Funktionen tätig. Die Organisation Humanmedizin engagiert sich im Bereich der rezeptpflichtigen Arzneimittel und Biopharmazeutika für die Therapiebereiche Onkologie, Diabetes, Herzkreislauf, Infektionserkrankungen (u.a. Pilzinfektionen, Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie, Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.



Am Schweizer Standort analysiert MSD neue biotechnologische Wirkstoffe, testet neue Medikamente, führt Stabilitätsstudien durch, koordiniert und liefert während der verschiedenen klinischen Entwicklungsphasen Testmedikamente für weltweite klinische Studien. MSD engagiert sich vor Ort für die Trendtage Gesundheit Luzern und den Swiss City Marathon Lucerne. 2019 rangiert MSD erstmals unter den Top 5 als zertifizierter "Top Employer Switzerland".



Über MSD global



MSD ist ein geschützter Name von Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, U.S.A. MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben forscht und Arzneimittel und Impfstoffe gegen die herausforderndsten Krankheiten weltweit entwickelt, darunter Krebs, Herz-Kreislauf, Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV und Ebola.



Mehr unter: www.msd.ch. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und YouTube.



© 2019 MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, CH-6005 Luzern. Alle Rechte vorbehalten.



CH-NON-00179



Kontakt:



media.switzerland@merck.com \u00a6 Tel. +41 (0)58 618 30 30



Jean-Blaise Defago (Policy & Communications Director)

Liliane Elspass-Elsener (Communications Lead)



Original-Content von: MSD Merck Sharp & Dohme AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100021806