Die markttechnische Ausgangslage des Dow Jones Industrial Index bleibt nach wie vor spannend: Der Index verharrt an einem langfristig stabilisierenden Einflussfaktor in einer Tradingrange, welche die Unentschlossenheit der Marktteilnehmer bestens widerspiegelt. Nach wie vor bleibt der Markt in der Handelsspanne zwischen rund 25.300 und 26.450 gefangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...