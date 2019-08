Mainz (ots) -



Woche 35/19

Mittwoch, 28.08.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:

Beginnzeitkorrekturen:



10.50 Dem Verbrechen auf der Spur

Tote erzählen ihre Geschichte

Großbritannien 2011



11.35 Dem Verbrechen auf der Spur

Was Kugeln verraten

Großbritannien 2011



12.20 Dem Verbrechen auf der Spur

Die Lupe des Sherlock Holmes

Großbritannien 2011



13.00 Leschs Kosmos

Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht

Deutschland 2018



13.35 Wie der Mensch die Welt eroberte

Von Afrika in die Welt



14.20 Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Australien



15.05 Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Asien



15.50 Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Europa



16.35 Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Amerika



17.20 Geheimnisse der Evolution

Leben im Wasser

Frankreich 2018

(weiter ím Ablauf)

Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



22.40 Despoten

Kim Jong Il - Dynastie des Teufels

Großbritannien 2015



23.20 Mein Besuch in Nordkorea

Video-Tagebuch junger Reisender

Deutschland 2014



0.05 Brudermord am Airport

Die Spur führt nach Nordkorea



0.50 heute journal



1.15 Lebensretter Technik

Kaiserschnitt, Feuerlöscher & Co.

Deutschland 2018



2.05 Lebensretter Technik

Sprungtuch, Rettungshund & Co.

Deutschland 2018



2.50 Lebensretter Technik

Von SOS bis 112

Deutschland 2017



3.35 Die Feuerwache

Lebensretter zwischen Wahn und Sinn



4.20 Geistesblitze - Geniale Erfindungen

Auf Leben und Tod

Großbritannien 2015



______________________________________________________



Woche 37/19

Samstag, 07.09.



Bitte Programmänderung beachten:



19.30 Kampf um Kaschmir

Indien/Pakistan 2019

Im Niemandsland - Was Korea teilt um 19.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf)

_____________________________________________________



Dienstag, 10.09.



Bitte Programmänderung beachten:



18.45 Trump gegen China - Amerikas neuer Handelskrieg

USA 2019

Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere um 18.45 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf)

