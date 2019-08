Das US-Analysehaus Bernstein Research sieht das anhaltende Kapazitätswachstum europäischer Fluggesellschaften kritisch. Angesichts der zuletzt schwierigen Geschäftsentwicklung achteten die Airlines zunehmend auf die Auslastung ihrer Flugzeuge, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die "Flut" der neu in Dienst gestellten Kurzstrecken-Flieger biete aber nur wenig Raum für Optimismus.

Vor allem im Jahr 2020 könnte es ein böses Erwachsen für die Fluglinien geben, da sich dann das Kapazitätswachstum im Vergleich zu 2019 verdoppeln dürfte und auf eine sinkende Nachfrage treffen könnte. In den kommenden sechs Jahren rechnet der Experte mit einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg der Sitzplatz-Kapazitäten von 6,6 Prozent. In den vergangenen 20 Jahren seien die Kapazitäten um durchschnittlich 4,7 Prozent pro Jahr gestiegen.

Ein langsameres Tempo der Kapazitätserweiterung wäre möglich, so Roeska. Dazu müssten aber Flugzeuge länger geparkt oder stillgelegt werden. Angesichts der Tatsache, dass die Fliegerflotte der europäischen Airlines noch nie so jung war wie derzeit, sei dies eine eher unrealistische Option./hossah/edh/he

