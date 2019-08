Die Aktie des Softwaregiganten SAP musste zuletzt einige Verluste hinnehmen. Grund waren die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal. Hier konnte das Unternehmen die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Bei einem so hoch bewerteten Unternehmen wie dem DAX-Schwergewicht SAP können selbst leichte Abweichungen zu starken Kursverwerfungen führen. Der Rücksetzer hat den Kurs bis auf 104 Euro zurückkommen lassen. In diesem Bereich hat sich die Aktie in den vergangenen Wochen wieder stabilisieren können. Der ... (Alexander Hirschler)

