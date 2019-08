Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit kräftiger Unterstützung der Schwergewichte Novartis, Nestlé und Roche fester geschlossen. Nachdem sich der Leitindex SMI in der ersten Handelshälfte über weite Strecken kaum vom Fleck bewegt hatte, rückte er am Nachmittag auf die Marke von 9'800 Punkten zu, die er Ende letzter Woche preisgeben musste. Nach drei Tagen mit Abgaben...

