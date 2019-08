CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak pocht trotz des zweistelligen Milliardenüberschusses in der Staatskasse auf weitere Entlastungen für die Wirtschaft. Die Nachricht vom Milliardenüberschuss sei lediglich ein Wasserstand, sagte Ziemiak am Dienstag dem SWR. Jetzt gehe es darum, die Wirtschaft zu entlasten, um die Konjunktur am Laufen zu halten. Dafür sollten Planungsverfahren und Investitionen erleichtert und der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden, sagte Ziemiak.

Der deutsche Staat hat trotz der Konjunkturflaute im ersten Halbjahr 2019 einen Milliardenüberschuss erzielt. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen hätten unter dem Strich rund 45,3 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben, teilte das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mit./bk/DP/nas

