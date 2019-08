Alle fünf Jahre wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) umfassend revidiert, um die wichtige Kennzahl mit neuen Datenquellen und Rechenmethoden zu erfassen. Dazu einige überraschende Details von den Bundesamtsstatistikern.

Wirklich freuen kann sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über diese Zahlen nicht: Das Niveau der Wirtschaftsleistung in Deutschland ist nach der aktuellen Generalrevision des deutschen Inlandsprodukts im Durchschnitt der letzten Jahre niedriger als bislang angenommen, die privaten Haushalte in Deutschland konsumieren weniger und sparen mehr und auch der öffentliche Schuldenstand ist wieder leicht gestiegen.

All dies geht aus Einzelheiten hervor, die das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Frankfurt vorstellte und die mit der aktuell schwächelnden Konjunktur eine neue Brisanz erhalten.

"Im Unterschied zur letzten Generalrevision 2014 ist Deutschland nun rechnerisch wieder ein bisschen ärmer", sagte Albert Braakmann, Leiter der Abteilung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung bei Destatis am Dienstag in Frankfurt.

Konkret liegt das nominale BIP, das den Wert der in einem Land hergestellten Güter und Dienstleistungen misst, nach den revidierten Zahlen zwischen 1991 und 2018 um durchschnittlich 0,4 Prozent niedriger als bisher. Am aktuellen Rand der letzten drei Jahre ist das BIP-Niveau sogar deutlich stärker gesunken, um im Schnitt rund einen Prozentpunkt (siehe Grafik). In absoluten Zahlen heißt das etwa für 2018, dass das nominale BIP nach der neuen Berechnung um 42 Milliarden Euro niedriger ausfiel war und damit auf 3.344 Milliarden Euro schrumpfte. Wichtiger Grund für die Niveauverschiebung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...