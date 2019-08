DAI: Deutschlands Ex-Autobauer Nr. 1 im Abwärtstrend! Leerverkauf der Daimler-Aktie könnte bald gewinnbringend sein.

Analyse erstellt im Auftrag von





Daimler: unter die Räder gekommen!Symbol:ISIN: DE0007164600: Die Daimler-Aktie hat von Anfang März bis Mitte April ein solides Plus von 13 Prozent auf das Börsenparkett gebracht, seitdem aber rund 32 Prozent an Wert verloren. Momentan befindet sie sich in einer Seitwärtsphase und hat einen Doppelboden bei 40 EUR ausgebildet.Ob der Rückstand beider Elektromobilität oder die Dieselthematik schuld sind, wird sich nicht herausfinden lassen. Tatsache ist, dass Daimler-Aktionäre Geld verlieren. Ein Blick auf den Langfristchart verschönert die Situation keineswegs. Im Gegenteil: es wird ersichtlich, dass der Kurswert sich zuletzt vor mehr als 6 Jahren, im Juli 2013, auf dem heutigen Niveau bewegte. Die weitere Verlängerung in die Vergangenheit zeigt, dass sich mehrfach Unterstützungen und Widerstände in diesem Bereich bildeten.Sollte die Marke von 40 EUR nachhaltig mit einer Tagesschlusskerze darunter gebrochen werden, wäre dies ein deutliches Verkaufsignal. Ein Stopp Loss bei 42 EUR wäre zur Absicherung geeignet. Voraussichtlich meldet Daimler am 23.10. neue Quartalszahlen, so dass für Gewinnmitnahmen vorerst kein Grund zur Eile besteht.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/daimler-unter-die-raeder-gekommen/Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DAI.