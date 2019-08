Sensoren von Velodyne bieten branchenführende Reichweite und Auflösung für die Fahrzeugflotte von Optimus

Velodyne Lidar, Inc. hat heute bekannt gegeben, dass Optimus Ride die bahnbrechenden Lidar-Sensoren von Velodyne in seiner gesamten Flotte von selbstfahrenden Fahrzeugen einsetzen wird. Die Sensoren liefern umfangreiche Computerwahrnehmungsdaten, die Objekt- und Freiraumerkennung in Echtzeit für sichere Navigation und zuverlässigen Betrieb ermöglichen. Optimus Ride, ein führendes Unternehmen für selbstfahrende Fahrzeuge mit dem Ziel, Mobilität zu transformieren, wird seine selbstfahrenden Systeme bald in vier US-Bundesstaaten betreiben.

"Die Sensoren von Velodyne bieten leistungsstarke Lidar-Lösungen, die helfen sicherzustellen, dass unsere selbstfahrenden Fahrzeuge die derzeit intelligentesten und sichersten auf der Straße sind", sagte Dr. Ryan Chin, CEO und Mitbegründer von Optimus Ride. "Erhebliche Raffinesse, Intelligenz, Reichweite und Auflösung sind erforderlich, damit Optimus Ride eine Flotte auf SAE Level 4 betreiben kann. Die Technologie von Velodyne erfüllt diese hohen Anforderungen."

Optimus Ride betreibt selbstfahrende Fahrzeuge, die Personentransport bei niedrigen Geschwindigkeiten innerhalb definierter, geografisch eingegrenzter Gebiete wie geplante Gemeinden, Campusse und Selbstfahrzonen in Städten ermöglichen. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind derzeit im Seaport District von Boston, South Weymouth, Massachusetts und beim Brooklyn Navy Yard in Brooklyn, New York im Einsatz. Der Betrieb von Optimus Ride beim Navy Yard ist der erste kommerzielle Einsatz selbstfahrender Fahrzeuge im Bundesstaat New York. Optimus Ride wird in Kürze in den Paradise Valley Estates in Fairfield, Kalifornien und der Halley Rise Siedlung von Brookfield Properties in Reston, Virginia eingesetzt.

Mit den Sensoren von Velodyne kann Optimus Ride die Position von Personen und Objekten um seine Fahrzeuge herum genau lokalisieren sowie deren Geschwindigkeit und Trajektorie berechnen. Mit diesen Informationen bestimmt das Bordcomputersystem, wie das Fahrzeug zum Ziel fährt.

"Die Flotte von Optimus Ride zeigt, wie intelligente Lidar-Sensoren von Velodyne Unternehmen unterstützen, heute autonome Fahrzeuge auf die Straße zu bringen", sagte Mike Jellen, President und CCO von Velodyne Lidar. "Optimus Ride hat einen cleveren Ansatz, um Menschen effiziente und bequeme selbstfahrende Mobilität zu ermöglichen und damit das Problem der ersten und letzten Meile effektiv zu lösen."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidarsensorik-Technologien. David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, erfand 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidarsysteme während seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics. Mr. Halls Erfindung revolutionierte die Wahrnehmung und Autonomie in den Bereichen Automobile, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der fortschrittliche Alpha Puck, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

Über Optimus Ride

Optimus Ride ist ein Unternehmen für selbstfahrende Fahrzeuge mit dem Ziel, Mobilität zu transformieren. Das Unternehmen entwickelt Algorithmen für selbstfahrende Fahrzeuge, Software, Hardware und Systemintegration für Mobilität auf Abruf. Die vollautonomen Fahrzeuge von Optimus Ride sind ideal für Industrie- und Büroparks, militärische und akademische Standorte, Smart Cities, Häfen, Flughäfen, gemischt genutzte Privatgrundstücke und andere geografisch definierte Bereiche. Derzeit setzt das Unternehmen für selbstfahrende Fahrzeuge Level-4-Selbstfahrsysteme in Städten und Campussen in Massachusetts, Virginia, Kalifornien und New York ein. Das Team von Optimus Ride aus ausgezeichneten Branchenexperten mit Wurzeln im MIT arbeitet eng mit Kunden des Unternehmens zusammen, um Netzwerke und Systeme für jede Umgebung speziell zu entwickeln und sicherzustellen, dass Endnutzer alle Vorteile dieser Technologie erhalten. Um mehr darüber zu erfahren, wie Optimus Ride die Versprechen und Vorteile autonomer Fahrzeuge Realität werden lässt, besuchen Sie www.optimusride.com.

