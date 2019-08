"Badische Neueste Nachrichten" zu Steuereinnahmen:

"Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die mit ihren Steuern und ihren Sozialbeiträgen das Geld in die Kasse spülen. Steuersenkungen wären dringend nötig. Stattdessen aber wird der Soli nur für 90 Prozent der Zahler abgeschafft und die SPD redet gar der Vermögenssteuer das Wort. So rennt die Bundesregierung derzeit ungebremst in den Konjunkturabgrund. Dabei wäre es ein leichtes, über niedrigere Verbrauchersteuern zumindest den Versuch zu unternehmen, der Konjunkturflaute zu begegnen. Dann gäbe es zwar eine Zeitlang keine Jubelmeldungen über Milliardenüberschüsse, da sich der Effekt von Steuersenkungen immer erst später einstellt. Für die Politik wäre das schlecht, gerade vor anstehenden Wahlen. Es wäre aber ehrlicher."/yyzz/DP/nas

AXC0011 2019-08-28/05:35