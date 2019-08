"Schwarzwälder Bote" zu Kempf/Lage im Osten:

"Der Befund von BDI-Chef Dieter Kempf ist richtig: Teile des Ostens sind 30 Jahre nach der Wende gänzlich verdorrt und abgehängt - keine Jobs, kein Bus, mancherorts weder Kneipe noch Hausarzt. Scheinheilig ist der als Selbstkritik bemäntelte Appell, endlich gemeinsam in die Hände zu spucken, dennoch. Die Politik erklärt gebetsmühlenhaft, sie könne keine Arbeitsplätze schaffen, das müsse die Wirtschaft stemmen. Die wiederum betrachtet eine Verbesserung der teils tristen Lage als "in erster Linie politische Aufgabe". Übersetzt heißt das: Es bleibt alles beim Alten. Aber schön, dass wir darüber geredet haben - schließlich stehen Wahlen an, und da ist es wichtig, den Rechtspopulisten etwas entgegenzusetzen. Das könnte ausnahmsweise ja mal kluge und solide Politik sein - denn Sprüche hat der Osten wahrlich genug gehört."/yyzz/DP/he

AXC0019 2019-08-28/05:36