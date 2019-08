Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 10. September:

MITTWOCH, DEN 28. AUGUST 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Encavis, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Aroundtown, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen (Call 9.30 h)

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (11.30 h Call)

10:00 DEU: Wacker Biotech GmbH Jena Pk u.a. zu Investitionen, Jena

11:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Deka-Bank, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Opel startet Produktion für SUV "Grandland X" im Werk Eisenach mit Vorstandschef Michael Lohscheller

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Uniqa, Halbjahreszahlen

AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/19

10:00 EUR: Geldmenge M3 07/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/19

11:30 DEU: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/19

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

18:20 USA: Fed-Präsident von Richmond hält eine Rede

20:00 USA: Fed Beige Book

23:30 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Pk Deutscher Industrie- und Handelskammertag zur Krise der Windenergie. Der Ausbau der Windenergie an Land ist im ersten Halbjahr fast zum Erliegen gekommen. Am 5. September gibt es ein Krisentreffen der Branche bei Wirtschaftsminister Altmaier

14:30 DEU: Landwirtschaftsministerin Klöckner und Umweltministerin Schulze stellen EU-Umweltkommissar Vella Pläne im Streit um Düngen und Nitrat vor, Brüssel

DONNERSTAG, DEN 29. AUGUST 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (endgültig)

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: DZ Bank Halbjahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Wuppertal

11:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hermle, Q2-Zahlen

FRA: Givaudan, Investorentreffen

LUX: Eurofins Scientific, Halbjahreszahlen

NLD: Steinhoff Q3 Trading Update

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: BIP Q2/19 (endgültig)

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachen 08/19

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/19

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/19

10:00 ITA: Industrieaufträge 06/19

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/19

11:00 ITA: Erzeugerpreise 07/19

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/19

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/19 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/19 (2. Schätzung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/19 (2. Schätzung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/19 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk zur Präsentation der Mitteldeutschen Markenstudie 2019, Leipzig

13:00 DEU: Pk Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner zum Erntebericht 2019 und "Wald im Klimawandel", Berlin

11:00 DEU: IFA Vorab-Pk. Die Messe-Veranstalter geben Marktzahlen der Branche und einen Ausblick auf die Neuheiten und Trends der IFA im September (6. bis 11.9.) in Berlin bekannt.

13:14 DEU: Griechischer Premier Kyriakos Mitsotakis in Berlin - gemeinsame Pk mit Bundeskanzlerin Merkel

16:00 DEU: Gericht verkündet Entscheidung im Streit um Stromrestmengen aus dem AKW Krümmel zwischen PreussenElektra und Vattenfall, Hamburg

FIN: Informelles EU-Außenministertreffen, Helsinki

FREITAG, DEN 30. AUGUST 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Strabag, Halbjahreszahlen

07:55 DEU: Isra Vision, 9Monatszahlen (Call 10.30 h)

08:00 DEU: Franz Haniel, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung, München

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung, Schiphol

22:00 CHE: Deutsche-Börse-Tochter Stoxx gibt mgl. Änderungen beim Stoxx 50, beim EuroStoxx 50 und Stoxx 600 bekannt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Brain Biotechnology, Q3-Zahlen

DEU: Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken, Halbjahreszahlen

DEU: Halloren Schokoladenfabrik, Hauptversammlung, Halle (Saale)

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 07/19

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/19

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/19 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/19

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 07/19

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q2/19 (endgültig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/19

10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 07/19 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 07/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/19 (vorab)

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 07/19

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/19 (vorab)

12:00 ITA: BIP Q2/19 (endgültig)

12:00 PRT: BIP Q2/19 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/19

15:00 BEL: BIP Q2/19 (endgültig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/19 (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz, Norwegen

SONSTIGE TERMINE

12:30 DEU: Feier zur Inbetriebnahme einer neuen Umspannanlage des Netzbetreibers Amprion, Kriftel

DEU: Auftakt der Verhandlungen über Branchenmindestlöhne am Bau, Wiesbaden

FIN: Informelles EU-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag)

DEU: Neuheiten vom Caravan Salon in Düsseldorf

SAMSTAG, DEN 31. AUGUST 2019

TEMRINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/19

MONTAG, DEN 2. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Old Mutual, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/19

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19

15:45 EUR: EZB Monatsbericht 08/19

SONSTIGE TERMINE

12:30 DEU: Pk des Bundesverbandes der Schuh- und Lederwarenindustrie, Düsseldorf

IRL: Geplante Streikfortsetzung bei Ryanair. Britische Piloten sollen ihre Streiks bei Ryanair fortsetzen. (bis 4.9.2019)

HINWEIS

USA: Feiertag, "Labor Day", Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 3. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Home24, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Zumtobel, Q1-Zahlen

DEU: KBA / VDA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 08/19

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/19

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/19

23:00 USA: Fed-Präsident von Boston, Eric Rosengren, hält eine Rede in Easton

SONSTIGE TERMINE

IRL: Geplante Streikfortsetzung bei Ryanair. Britische Piloten sollen ihre Streiks bei Ryanair fortsetzen. (bis 4.9.2019)

MITTWOCH, DEN 4. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen (endgültig)

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

10:00 ITA: Mediaset, ao Hauptversammlung

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

10:00 DEU: VCI Pk zur Branchenkonjunktur im 2. Quartal, Frankfurt

11:00 DEU: Pk Aktienmarktprognose des Bankenverbandes VÖB, Frankfurt

12:20 USA: Navistar, Q3-Zahlen

14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

15:00 DEU: Weltpremiere des Porsche Taycan, Berlin/Neuhardenberg

22:30 USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

22:30 USA: Slack Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Scor, Investor Day

DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer Aktienindizes (Dax, MDax, SDax, TecDax), Frankfurt/M.

DEU: Handelsblatt-Tagung "Bankengipfel" (Tag 1 von 2), Frankfurt

USA: Pkw-Absatz 08/19

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/19 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/19

09:15 ESP: PMI Dienste 08/19

09:45 ITA: PMI Dienste 08/19

09:50 FRA: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 08/19

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/19

11:00 GRE: BIP Q2/19 (endgültig)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/19

16:00 CDN: BoC Zinsentscheid

19:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine Rede

20:00 USA: Fed Beige Book

21:15 USA: Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Auftakt im ersten Cum-Ex-Strafprozess, Bonn

10:30 DEU: 2. Roundtable-Gespräch des Automobilclubs von Deutschland (AvD), Frankfurt

11:00 DEU: OLG Düsseldorf verhandelt über Edeka-Einsprüche gegen Bußgelder des Bundeskartellamts, Düsseldorf

11:00 DEU: Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu "Wirtschaftskriminalität: Tabuthema Innentäter", Berlin

GBR: Der US-Vizepräsident Mike Pence ist zu Besuch in Großbritannien, London

ZAF: 28. Weltwirtschaftsforum zu Afrika, Kapstadt

DEU: Fahrradmesse Eurobike, Friedrichshafen

IRL: Geplante Streikfortsetzung bei Ryanair. Britische Piloten sollen ihre Streiks bei Ryanair fortsetzen. (bis 4.9.2019)

DONNERSTAG, DEN 5. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Handelsblatt-Tagung "Bankengipfel" (Tag 2 von 2), Frankfurt

FRA: Safran, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco BIP Quartalsschätzungen Q2/19

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/19

09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/19

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 08/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/19 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 08/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt im Rechtsstreit zwischen der Deutschen Bahn und österreichischen Verbraucherschützern, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, ob Italien genug den Pflanzenschädling Xylella fastidiosa getan hat, Luxemburg

11:00 DEU: Pk zur Studie "Die Ängste der Deutschen 2019" vom Infocenter der R+V Versicherung, Berlin

FREITAG, DEN 6. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: International Consolidated Air (IAG), Verkehrszahlen 08/19

GBR: dbAccess Eurpean TMT Conference u.a. mit Siltronic, Deutsche Bank,

Software AG, zooplus AG, London

GBR: Deutsche Bank, European TMT Conference u.a. mit ASM, ASML Holding, Telefonica Deutschland, Infineon, Dialog Semiconductor, London

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 07/19

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/19 (vorläufig)

07:00 ESP: Verbraucherpreisdaten 08/19

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/19

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/19

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/19

11:00 EUR: BIP Q2/19 (endgültig)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/19 (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Dänemark

EUR: Fitch und DBRS Ratingergebnis Luxemburg

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses, Berlin

DEU: Technik-Messe IFA öffnet für das Publikum

IRL: Der US-Vizepräsident Mike Pence ist zu Besuch in Irland, Dublin

SONNTAG, DEN 8. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 FRA: Swiss Re, Pressekonferenz anlässlich 63rd edition of Les Rendez-Vous de Septembre

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 08/19

SONSTIGE TERMINE

RUS: Regionalwahlen in Russland - Gewählt werden u.a. ein neuer Stadtrat in Moskau, Gouverneue und Regionalparlamente

MONTAG, DEN 9. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 CHE: Novartis, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Associated British Foods, Q4-Umsatz

FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 08/19

USA: Morgan Stanley Global Healthcare Conference u.a. mit Roche, Sanofi, NY

USA: Barclays Global Financial Services Conference u.a. mit Wells Fargo, Moody's, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Citigroup, New York (bis 11.9.2019)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/19

01:50 JPN: BIP Q2/19 (endgültig)

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 08/19

08:00 DEU: Handelsbilanz 07/19

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 09/19

10:30 GBR: Industrieproduktion 07/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 07/19

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/19

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Entwicklungsminister Gerd Müller präsentiert den "Grünen Knopf" als staatliches Siegel für sozial und ökologisch hergestellte Textilien, Berlin

11:00 DEU: Pressegespräch Commerzbank zu Markteinschätzungen von Windenergie vor Messe Husum Wind, hamburg

DIENSTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:55 DEU: Continental - Continental auf der IAA - Pk zu Highlights aus den Bereichen automatisiertes Fahren, Vernetzung und Elektrifizierung mit dem CEO Elmar Degenhart, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank dbAccess IAA Cars 2019 Conference u.a. mit Daimler, Deutsche Bank, Jost Werke AG, Frankfurt

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/19

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/19

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 07/19

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/19

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts im Streit zwischen der EU-Kommission und Polen über die Gasleitung Opal

10:00 DEU: Bundestag - Beginn Haushaltswoche, Berlin

10:30 DEU: Herbst-Pk des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Düsseldorf

11:00 DEU: BGH klärt: Dürfen Banken für die Umschuldung von Immobilienkrediten eine Gebühr kassieren?, Karlsruhe

11:00 DEU: Petersberger Industriedialog zum Thema "Der industrielle Mittelstand im globalen Wettbewerb", Königswinter

DEU: Weltwirtschafts-Symposium 2019 - Global Economic Symposium (GES) 2019, Kiel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt

die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

