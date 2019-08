Amazon weiß ganz genau, was Kunden bei seinem Lebensmittellieferservice Fresh regelmäßig bestellen. Aber statt die Stammkunden zu hofieren, werden Preise plötzlich radikal erhöht. Mehr Respekt bitte, lieber Algorithmus.

Vor ein paar Tagen ist es tatsächlich passiert. Meine Amazon-Fresh-Bestellung ist einfach nicht gekommen. Keine Vorwarnung, kein Anruf von Amazon im oder hinter dem Zeitfenster. Stattdessen zeigt die App bis heute munter den abgelaufenen Lieferzeitraum an, als kenne sie die Uhrzeit nicht. Die Amazon-Fresh-Maschinerie war also nicht unfehlbar. Wusste ich nicht. Das Samstags-Frühstück musste ausfallen. Ab zu Edeka, Lidl, Bioladen, Rossmann.

Am Mittag dann ein Anruf von irgendjemandem: "Unser DHL-Fahrer war in einen Unfall verwickelt. Wir haben die Lieferfahrt abgebrochen." Was soll man da sagen? Wenn das stimmt, ist das bedauerlich und man wünscht dem Fahrer alles erdenklich Gute. Kurz drauf lese ich: DHL ist aus dem Fresh-Liefer-Deal mit Amazon raus. Und ich rede mir zu meiner Beruhigung ein, dass es kein Unfall war, sondern dass in meinem Fall da jemand schon das Besteck hatte fallen lassen. Lassen Sie mich bitte!

Jetzt liefert Amazon selber. Nun könnte alles so schön sein, aber jetzt kommt das Nächste. Ich möchte es so beschreiben: Amazon Fresh kränkt meinen Stolz als Stammkunde. Mit bestialischen Preiserhöhungen, ohne mich zu warnen. Und erwischt mich in meiner unvorsichtigen Bequemlichkeitsphase.

Ein großer Einkaufsbeschleuniger von Fresh in der Amazon-App ist nämlich besonders hilfreich - und besonders hinterhältig, wie ich jetzt weiß: der Reiter "Letzte Einkäufe". Dort lässt sich ohne viel Aufhebens schnell in den Warenkorb rüber klicken: Bio-Gurken, Oliven aus der Dose, Kapern, gefrorene Himbeeren, was man halt immer so standardmäßig kauft, ohne genau hinsehen zu müssen.AHA! Ohne genau hinsehen zu müssen! Guten Morgen! Das ist es nämlich. Nehmen wir als Beispiel mein Lieblingsgetränk. Den Sixpack Jever Fun hatte ich laut Statistik bereits über 40 Mal gekauft. (Ja, ich finde die herbe Note lecker. So!) Seit Monaten und Jahren für 3 Euro 99 plus 40 Cent Pfand. Anfangs sogar für 3 Euro 79, wenn ich nicht irre. 3 Euro 99 also kein Sonderpreis, sondern etablierter Standard. Aber wie ich so meine "Letzte Einkäufe"-Liste rüber ballere, sehe ich rein zufällig: Jever Fun Pilsener Alkoholfrei MEHRWEG (6 x 0.33 l) 5 Euro 39 €

Oh, nicht mehr 99, ...

