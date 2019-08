In Ferdinand Piëchs Zeit als Vorstands- und Aufsichtsratschef wurde VW auch an der Börse groß. Nachfolger Herbert Diess steht nun vor ähnlich großen Aufgaben wie VW-Übervater Piëch zu Beginn seiner Amtszeit.

Als Ferdinand Piëch Anfang 1993 neuer VW-Chef wurde, hatten Aktionäre der Niedersachsen harte Zeiten hinter sich. Die Aktie war im Jahresverlauf stark gefallen, der Konzern drohte trotz 85 Milliarden D-Mark Jahresumsatz Verlust zu machen. Der Autoabsatz sank, die WirtschaftsWoche schrieb vom "Ende des Autobooms". Bei Kursen von 256 Mark je Aktie sah sie den VW-Anteilsschein "analytisch noch viel zu teuer". Und Piëch selbst schrieb seinen Aktionäre im ersten Geschäftsbericht, den er verantwortete, er habe die Leitung in einer Zeit des konjunkturellen Abschwungs übernommen. Schmerzhafte Maßnahmen seien notwendig, um den Konzern langfristig zu sichern.

Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief

Das, so viel steht fest, gelang ihm. Der Österreicher tauschte in rascher Folge Manager aus, drückte die Kosten und kaufte zu. Als er 2002 als Vorstandsvorsitzender abtrat und in den Aufsichtsrat wechselte, erzielte VW doppelt so viel Umsatz wie zu Beginn seiner Amtszeit - und schrieb den bis dato zweithöchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte. Auch Aktionäre profitierten von seiner Regentschaft; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...