Beim Abfüllen von Chemikalien, Pharma-Rohstoffen, Kosmetika und Lebensmitteln in kleine Gebinde ist Handarbeit oft an der Tagesordnung. Vor allem dann, wenn täglich nur wenige bis wenige Hundert Gebinde abzufüllen sind. Doch das hat Nachteile: Oft müssen die Bediener dann in gebückter Haltung mit Zapfpistolen hantieren, und vor allem dann, wenn die abgefüllten Kanister oder andere Gebinde in den Verkauf gehen, ist Präzision gefragt. Damit nicht zu wenig Produkt im Gebinde landet, wird sicherheitshalber meist überdosiert - was zu mehr oder weniger großen Produktverlusten führt.

Weil der Schritt hin zur Anschaffung einer vollautomatischen Abfüllanlage häufig so groß ist, dass sich das nicht oder nur sehr langfristig rechnet, suchen die Betreiber oft selbst nach Lösungen: "In der Praxis bauen sich die Unternehmen häufig mehr oder weniger ergonomische Abfüllhilfen", berichtet Jürgen Rabenseifner, Vertriebsleiter beim Fluidhandling-Spezialisten Flux-Geräte. "Oft fehlt es auch an den notwendigen Gefahrenanalysen und Dokumentationen, was für den Betreiber später zum Problem werden kann."

Diese Beobachtungen hat der Hersteller zum Anlass genommen, ein halbautomatisches System zur eichgenauen Gebindeabfüllung zu entwickeln. Mit Flux-Fill WT lassen sich niedrig- bis hochviskose und auch schäumende Fluide effizient und sicher abfüllen. Die kompakte halbautomatische Anlage basiert auf einer Waage, einem pneumatisch betätigten Dosierventil und einer Pumpe aus dem Programm des Geräteherstellers sowie einer entsprechenden Steuerung. In der Steuerung werden Abfüllprogramme hinterlegt, die der Bediener einfach auf Knopfdruck abrufen kann. "Wir kommen aus der Pumpentechnik und haben umfangreiche Erfahrungen im Entleeren und Befüllen von Behältern - da ist es für uns ein logischer Schritt, für den Transfer von Flüssigkeiten aus Behältern in Behälter eine Lösung anzubieten", begründet Rabenseifner den Einstieg ins Systemgeschäft. Mit dem halbautomatischen ...

