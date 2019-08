Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREE - Der Hersteller von Autositzbezügen Coindu übernimmt das insolvente deutsche Handtaschenunternehmen Bree. Der portugiesisch-deutsche Lederkonzern hat über 6.000 Beschäftigte und erzielte 2018 rund 348 Millionen Euro Umsatz. Welt-Recherchen haben ergeben, dass der Einstieg des Konzerns bei dem 1970 in Hannover gegründeten Taschenhersteller jetzt beim Bundeskartellamt angemeldet wurde. Ein Bree-Sprecher wollte die Information auf Anfrage "weder bestätigen noch dementieren". (Die Welt S. 10)

BENTELER - Der als Autozulieferer bekannte Benteler-Konzern mit Sitz in Salzburg und Hauptstandort Paderborn verkauft seine Stahlhandelssparte an den niederländischen Mitbewerber Van Leeuwen. Sie ist mit einem Jahresumsatz von zuletzt 761 Millionen Euro und 1600 Mitarbeitern die kleinste der drei Unternehmensdivisionen. Der Erlös soll für weitere Investitionen in die Automobiltechnik als wichtigste Konzernsäule eingesetzt werden. Das berichtet das in Bielefeld erscheinende WESTFALEN-BLATT. (Westfalen-Blatt)

SIEMENS - Der Siemens-Konzern wählt einen neuen Ansatz, um seine ertragsschwachen Geschäfte mit 43.000 Beschäftigten zu sanieren. "Wir denken wie Private Equity", sagte Jochen Eickholt, der das Segment der Portfolio Companies als CEO und Managing Partner leitet, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Die Geschäfte sollten jeweils eigenständig agieren, jedoch gebe es konkrete Vorgaben für ihre Entwicklung in den nächsten drei bis fünf Jahren. "Wir gehen anders vor, als das bisher bei den Einheiten üblich war", sagte Eickholt in seinem ersten Interview nach dem Amtsantritt. Er ist überzeugt, dass die Geschäftspläne den Wert steigern: "In allen Fällen haben die Firmen einen Wert, der in der Vergangenheit unterschätzt wurde." Das Portfolio sei auf Basis einer Discounted-Cash-flow-Analyse auf 4 bis 5 Milliarden Euro zu veranschlagen. In dem Segment Portfolio Companies hat Siemens acht Gesellschaften aus unterschiedlichen Branchen zusammengefasst. (Börsen-Zeitung S. 7)

