DIESELKLAGEN - Die wachsende Zahl der Klagen gegen die Automobilindustrie im Diesel-Skandal führen zunehmend zu einer Überlastung der betroffenen Landgerichte. Am Ingolstädter Landgericht, vor dem Hunderte Verfahren gegen den Autobauer Audi laufen, geraten immer mehr andere Zivilverfahren mit starken Zeitverzögerungen in Mitleidenschaft, wie die Richterin und Gerichtssprecherin Heike Linz-Höhne der Augsburger Allgemeinen. "Zeitlich gesehen ist die aktuelle Welle für andere Verfahren eine Katastrophe", sagte die Richterin. Allein am Ingolstädter Landgericht habe sich die Zahl aller Zivilverfahren durch den Diesel-Skandal binnen eines Jahres verdoppelt. (Augsburger Allgemeine)

BUNDESWEHR - Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr müssen teilweise bis zu anderthalb Jahre länger als zuletzt geplant auf neue Stiefel warten. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums an die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hervor, die dem Berliner Tagesspiegel vorliegt. "Die vollständige Umsetzung des neuen Kampfschuhsystems Streitkräfte wird nach derzeitiger Planung bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen sein", heißt es. Bislang hatten alle Angehörige der Streitkräfte bereits bis Ende 2020 neue Schuhe erhalten sollen. Auf Nachfrage des Tagesspiegel antwortete das Verteidigungsministerium zur Begründung: "Aufgrund begrenzter Produktionskapazitäten der Industrie ließ sich dieser Zeitansatz jedoch nicht halten." (Tagesspiegel)

MEDIZINPRODUKTE - Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) soll künftig in eigener Verantwortung verdächtige und gefährliche Geräte wie Herzschrittmacher oder Hüftprothesen vom Markt nehmen können. Laut einem Gesetzentwurf, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, soll das Bundesinstitut auf diesem Weg künftig mehr Kompetenzen erhalten. (SZ S. 1)

GRIECHENLAND - Vor seiner ersten Reise nach Berlin kündigt Griechenlands Finanzminister Christos Staikouras in einem Interview intensive Reformanstrengungen an. Er gelobt zudem die Einhaltung der Sparvorhaben. (Handelsblatt S. 6)

MIFID - Die Bundesregierung will das umstrittene EU-Regelwerk Mifid II in der Wertpapierberatung abschwächen. Die Aufnahme von Telefongesprächen soll zumindest teilweise entfallen, die Informationspflichten gegenüber Kunden gelockert, der Vertrieb von gewöhnlichen Aktien und Anleihen erleichtert und abweichende Kostenangaben angeglichen werden, wie das Bundesfinanzministerium am Dienstag in einer Stellungnahme festhielt. Mit dem Papier trägt die Bundesregierung wesentliche Forderungen der Finanzbranche nach Brüssel. (Börsen-Zeitung S. 2)

BRASILIEN - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat im Streit über die Waldbrände im Amazonas-Regenwald mit Konsequenzen gedroht. Brasilien habe sich beim Abschluss des Mercosur-Handelsabkommens mit der EU "zu einer nachhaltigen Waldwirtschaft bekannt", sagte Klöckner im WELT-Interview. "Wenn das Land dieser Verpflichtung nicht nachkommt, werden wir nicht tatenlos zuschauen." Sie werde darüber mit ihrer brasilianischen Amtskollegin bei ihrem Deutschlandbesuch sprechen. (Welt S. 4)

