ENCAVIS AG übertrifft im ersten Halbjahr 2019 die Zielsetzungen und erhöht erneut den Ausblick aller operativen Ergebnisgrößen für 2019 DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis ENCAVIS AG übertrifft im ersten Halbjahr 2019 die Zielsetzungen und erhöht erneut den Ausblick aller operativen Ergebnisgrößen für 2019 28.08.2019 / 07:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Hamburg, 28. August 2019 - Der Vorstand, der im SDAX notierten Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard), hebt aufgrund der fortgesetzt positiven meteorologischen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung der sehr positiven operativen Entwicklung des Konzerns im ersten Halbjahr 2019 erneut den Ausblick auf alle operativen Erlös- und Ergebnisgrößen für das Gesamtjahr 2019 an: Erwartet wird eine Steigerung des Umsatzes auf > 270 Mio. EUR (zuvor > 260 Mio. EUR), eine Steigerung des operativen EBITDA auf > 218 Mio. EUR (zuvor > 210 Mio. EUR), eine Steigerung des operativen EBIT auf > 132 Mio. EUR (zuvor > 125 Mio. EUR), eine Steigerung des operativen Cashflow auf > 198 Mio. EUR (zuvor > 190 Mio. EUR) sowie eine Steigerung des operativen Ergebnisses je Aktie (EPS) von 0,40 EUR auf 0,42 EUR. Über Encavis: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten (IPPs) erwirbt und betreibt Encavis Solarkraftwerke und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen oder langfristige Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Die Encavis Technical Services GmbH ist die konzerneigene Service-Einheit für die technische Betriebsführung von Solarparks. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt: Encavis AG Jörg Peters Leiter Investor Relations & Public Relations Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242 Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129 E-Mail: joerg.peters@encavis.com http://www.encavis.com twitter: https://twitter.com/encavis 28.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 864239 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 864239 28.08.2019 CET/CEST ISIN DE0006095003 AXC0053 2019-08-28/07:07