Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr fortgesetzt und die Prognose erhöht. Dank weiter steigender Mieten und sinkender Leerstände legte das operative Ergebnis (FFO 1) um 26 Prozent auf 239 Millionen Euro zu, wie die Gesellschaft am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Die Mieteinnahmen stiegen auf 359 Millionen Euro - ein plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wegen des guten Ergebnisses im ersten Halbjahr haben die Luxemburger die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Das Management erwartet jetzt beim operativen Ergebnis (FFO 1) mehr als 490 Millionen Euro. Bisher waren 460 bis 470 Millionen Euro angepeilt worden./knd/jha/

ISIN LU1673108939

AXC0058 2019-08-28/07:21