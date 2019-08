Medieninformation

Veränderung in der Konzernleitung der Baloise Group

Basel, 28. August 2019. Thomas Sieber, Leiter des Konzernbereichs Corporate Center, wird im Sommer 2020 nach über 20-jähriger Tätigkeit für die Baloise auf eigenen Wunsch aus der Konzernleitung ausscheiden und sich selbständig machen. Die Aufgaben des Bereichs Corporate Center werden auf bestehende Konzernbereiche verteilt.

Thomas Sieber hat in seinen über 20 Jahren bei der Baloise viel bewegt, zuletzt in den zwölf Jahren als Mitglied der Konzernleitung und Leiter Corporate Center in den wichtigen Themengebieten Kulturwandel und strategische Innovation. Unter seiner Federführung wurde zum Beispiel mit Friday eines der massgeblichsten Versicherungs-Fintechs in Deutschland lanciert. Zudem wurden wichtige Massnahmen in der kulturellen Transformation der Baloise umgesetzt, um das Unternehmen zu einer der attraktivsten Arbeitgeberinnen der Branche zu machen.

"Ich bedauere es sehr, dass Thomas Sieber die Baloise verlässt. Er war als Leiter Corporate Center Drehscheibe vieler grosser und wichtiger Gruppenprojekte. Mit ihm verlieren wir einen erfahrenen und innovativen Kollegen, der Entscheidendes zum Erfolg der Firma beigetragen hat. Im Namen der ganzen Konzernleitung wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg als selbständiger Executive Coach und Board Consultant", sagt Gert De Winter, Baloise Group CEO.

Thomas Sieber verbleibt bis im Sommer 2020 Mitglied der Konzernleitung und Leiter Corporate Center. Er wird in der Konzernleitung nicht ersetzt. Die Bereiche Group Strategy & Digital Transformation, Group HR, Recht, Steuern und Compliance werden neu direkt dem Group CEO unterstellt. Merger & Acquisitions, Group Procurement und Run-off gehören neu zum Bereich des Group CFO.

